Marka logolarında kullanılan renklerin anlamlarından yola çıkan bir sosyal medya içerik üreticisi aslında insanların bilinçsiz bir şekilde sempati duyduğu renklerinde kişilikleriyle ilgili kritik ipuçları verebileceğini ortaya koydu. Renkler bazı sembolik anlamları ve bilinçaltını tetikleyici unsurları sebebiyle marka stratejileri başta olmak üzere birçok alanda yaygın bir biçimde kullanılırlar. Renklerin insan psikolojisini etki alanını inceleyen biilmsel birçok araştırmada bulunmaktadır.



İç mimarlardan tutun, tekstil sektörüne, tekstil sektöründen giyim sektörüne birçok alanda renklerin hakimiyetini görmek mümkündür. Sosyal medyada popüler hale gelen akım videolarından biri de renklerin insanın kişiliğine yönelik verdiği ipuçlarıyla ilgili. Oldukça yüksek etileşim alan bu videoda bir içerik ureticisi dolabındaki tüm kıyafetleri renklerine göre ayırarak düzenlendiğinde içlerinden 1 rengin diğerlerine oranla daha fazla olduğu fark ediyor. Daha sonrasında rengin anlamını ve frekansını araştırıyor ve aslında dolabında ağırlıkla seçtiği rengin kişiliği arasındaki bağlantıyı seziyor.

İşte renklerin anlamları;

Beyaz, Saflığı, temizliği ifade ettiğinden genellikle kozmetik ve temizlik ürünlerinde sıklıkla kullanılır.

Siyah, ise gücü, tutkuyu ve içe dönüklüğü temsil eden Negatif olduğu düşünülse de aslında kaygılı bağlanan kişiler tercih ettiği bir renk türüdür.

Kırmızı; en uyarıcı, baskın renklerdendir, çocukların ilk ayırt edebildikleri renklerden biridir. Dikkat çekici karakterler tarafından sıklıkla tercih edilir