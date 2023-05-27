Sevdiklerini asla üzemeyen burçlar belli oldu. Küslük onların kitabında yok

Bazı burçlar çok çabuk kırılıp küsüp kin tutarken bazı burçlar da sevdiklerini asla üzemiyor. İşte o burçlar…
Burçlar kişilerin karakterlerini ortaya koyuyorlar. Baız burçlar küs kalıp kin tutuyor.
Bazı burçlar da sevdiklerini kıramıyor. Bu burçlar sevdiklerini hemen affedebiliyorlar.
İŞTE O BURÇLAR:
OĞLAK BURCU
Oğlak burcu asla kindarlık düşünmezler. Bu burçlar sevdiklerini hemen affederler. Oğlak burçları küs kalmayı çok sevmezler. Bu burca sahşp kişiler tartışmadan da hoşlanmazlar.
BALIK BURCU
Balıklar sevdikleriyle küs kalamazlar. Sürekli barışmanın yollarının ararlar. Bu burca sahip kişilerin asla kin tutma karakterleri yoktur.