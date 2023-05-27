Sevdiklerini asla üzemeyen burçlar belli oldu. Küslük onların kitabında yok

Bazı burçlar çok çabuk kırılıp küsüp kin tutarken bazı burçlar da sevdiklerini asla üzemiyor. İşte o burçlar…

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Sevdiklerini asla üzemeyen burçlar belli oldu. Küslük onların kitabında yok 1

Burçlar kişilerin karakterlerini ortaya koyuyorlar. Baız burçlar küs kalıp kin tutuyor.

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Sevdiklerini asla üzemeyen burçlar belli oldu. Küslük onların kitabında yok 2

Bazı burçlar da sevdiklerini kıramıyor. Bu burçlar sevdiklerini hemen affedebiliyorlar.

İŞTE O BURÇLAR:

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Sevdiklerini asla üzemeyen burçlar belli oldu. Küslük onların kitabında yok 3

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu asla kindarlık düşünmezler. Bu burçlar sevdiklerini hemen affederler. Oğlak burçları küs kalmayı çok sevmezler. Bu burca sahşp kişiler tartışmadan da hoşlanmazlar.

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Sevdiklerini asla üzemeyen burçlar belli oldu. Küslük onların kitabında yok 4

BALIK BURCU

Balıklar sevdikleriyle küs kalamazlar. Sürekli barışmanın yollarının ararlar. Bu burca sahip kişilerin asla kin tutma karakterleri yoktur.

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Sevdiklerini asla üzemeyen burçlar belli oldu. Küslük onların kitabında yok 5

BALIK BURCU

Balıklar sevdikleriyle küs kalamazlar. Sürekli barışmanın yollarının ararlar. Bu burca sahip kişilerin asla kin tutma karakterleri yoktur.

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Sevdiklerini asla üzemeyen burçlar belli oldu. Küslük onların kitabında yok 6
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