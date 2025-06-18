Sevenler çetesi çökertildi: Suç örgütü lideri yakalandı! İçişleri Kaçak göçmenleri öyle bir yere saklamışlar ki...

Düzenleme: Kaynak: İHA

Son dakika… Son dakika… İçişleri Bakanı Yerlikaya, “Sevenler” suç örgütüne Edirne merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda lider N.S. dahil 9 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlarda silahlar, otomobiller ve pasaportlar ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, elebaşılığını N.S.’nin yaptığı "Sevenler" organize suç örgütüne yönelik Edirne merkezli 6 ilde dün eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda; elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüphelinin yakalandığını belirterek, "Edirne Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Edirne merkezli İstanbul, Batman, Mersin, Zonguldak ve İzmir’de 16 ayrı adrese yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Üye Olmak, Suç Gelirlerini Aklama ve Göçmen Kaçakçılığı' suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı" ifadesini kullandı.

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Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Operasyonlar sonucu; 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet otomobil ile çok sayıda pasaport ele geçirildi. Edirne Valimizi, operasyonları koordine eden Edirne Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Edirne Emniyet Müdürlüğümüz ile kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

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