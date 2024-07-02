Severek tüketilen üründe skandal hata! Raflardan apar topar toplanıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Severek tüketilen üründe skandal hata! Raflardan apar topar toplanıyor

Son kullanma tarihleri yanlışlıkla hatalı basıldığı ürün için geniş çapta bir geri çağırma işlemi başlatıldı.

Bir ünlü markaya ait ürünlerin, son kullanma tarihlerindeki yanlış baskılar nedeniyle piyasadan geri çekilme işlemi devam ediyor. Market raflarında yer alan bu ürünlerin toplatılması için hızlı bir şekilde harekete geçildi. Ayrıca, Rewe market zincirinin soğutucu reyonundan satın alınan bir sosun taze olduğuna dair iddiaların aksine, ürünün son kullanma tarihinin geçmiş olduğu yönündeki şüpheler kamuoyunda yoğun bir tartışma konusu oldu. Yetkililer, konuyla ilgili detaylı incelemelerin sürdüğünü ve tüketicilerin sağlığının öncelikli olduğunu belirtiyor.

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SÜPERMARKET AÇIKLAMADA BULUNDU

Rewe markasına ait olan ve üzerinde 16 Temmuz 2024 son kullanma tarihi yazılı yeşil sosların etiketlerindeki bu tarihin yanlışlıkla basıldığı ve sağlık riskleri nedeniyle tüketilmemesi gerektiği bildirildi. Süpermarket zinciri, tüketici güvenliğini önceliklendirerek, hatalı etiketlenen ürünlerin derhal geri çekilmesi ve müşterilere iade edilmesi için gerekli adımları attı. Bu durum, gıda güvenliği ve tüketici hakları konusunda ciddi kaygılar uyandırdı ve müşteriler arasında endişe yarattı.

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