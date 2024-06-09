Sevgi bildiğiniz gibi. Amerikalıları hayran bıraktı

25 Kasım 1997 doğumlu başarılı sporcu, bu senenin başında Fenerbahçe'den ABD Kadınlar Basketbol Ligi WNBA takımlarından Dallas Wings takımına geçmişti.

1.78 m boyundaki oyuncu kurucu WNBA'de sezonun açılış açılış maşında Dallas Wings formasıyla çıktığı ilk maça ilk 5'te başlamış ve ABD kariyerine Chicago Sky gelibiyetiyle başlamıştı.

26 yaşındaki milli oyuncumuz, Dallas Wings'in LA Sparks'a 81-72 mağlup olduğu karşılaşmada toplamda 34 dakika süre aldı ve bu zaman zarfında gösterdiği 3/9 isabetle 9 sayı 4 ribaund 1 asist 1 top çalmalık performans ile izleyicilerden tam not aldı.

Sevgi Uzun, Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'yla 2023-2024 sezonunda FIBA Süper Kupa, Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.