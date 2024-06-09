Sevgi bildiğiniz gibi. Amerikalıları hayran bıraktı

Kaynak: Haber Merkezi
Sevgi bildiğiniz gibi. Amerikalıları hayran bıraktı

Türkiye Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başarılı oyun kurucusu Sevgi Uzun, Fenerbahçe formasıyla sergilediği başarılı performansını ABD'de de devam ettiriyor.

25 Kasım 1997 doğumlu başarılı sporcu, bu senenin başında Fenerbahçe'den ABD Kadınlar Basketbol Ligi WNBA takımlarından Dallas Wings takımına geçmişti.

1.78 m boyundaki oyuncu kurucu WNBA'de sezonun açılış açılış maşında Dallas Wings formasıyla çıktığı ilk maça ilk 5'te başlamış ve ABD kariyerine Chicago Sky gelibiyetiyle başlamıştı.

26 yaşındaki milli oyuncumuz, Dallas Wings'in LA Sparks'a 81-72 mağlup olduğu karşılaşmada toplamda 34 dakika süre aldı ve bu zaman zarfında gösterdiği 3/9 isabetle 9 sayı 4 ribaund 1 asist 1 top çalmalık performans ile izleyicilerden tam not aldı.

Sevgi Uzun, Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'yla 2023-2024 sezonunda FIBA Süper Kupa, Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

sevgiuzun.jpg

66472e3302f81.webp

wings-sevgi-uzun-001.jpg

Son Haberler
Lisede intihar olayında tutanak ortaya çıktı. Din kültürü öğretmeni ahlaksız bulmuş Gündem
Lisede intihar olayında tutanak ortaya çıktı. Din kültürü öğretmeni ahlaksız bulmuş
Dizel araç sahipleri dikkat! Ustalardan "sıcak havalarda masraf çıkarabilir" uyarısı Gündem
Dizel araç sahipleri dikkat! Ustalardan "sıcak havalarda masraf çıkarabilir" uyarısı
Zeytinyağı yüklü tanker yan döndü Gündem
Zeytinyağı yüklü tanker yan döndü
Aşırı sıcaklar can aldı Dünya
Aşırı sıcaklar can aldı
Mahfi Eğilmez "kaçınılmaz" dediği tarihi açıkladı: Konut fiyatları çok sert çakılacak Ekonomi
Mahfi Eğilmez "kaçınılmaz" dediği tarihi açıkladı: Konut fiyatları çok sert çakılacak
Başından vurulmuş halde yol kenarında ölü bulundu Yerel Haberler
Başından vurulmuş halde yol kenarında ölü bulundu