Sevgi evi çocukların ölüm evine dönebilir! Minik yavrunun yazdığı her satır gözleri yaşarttı! Korkunç iddia

Gazete Anadolu'nun haberine göre; Uzun süren aramalar sonucu yakındaki bir apartmanda bulunan E.K.K.'nın velisi, kurumla iletişime geçtiğinde ise akıl almaz itiraflarla karşılaştı.

Olay, velinin telefonla kurum yetkililerine ulaşmasıyla daha da vahim bir hal aldı. Yetkili, veliyi azarlayarak konuyu örtbas etmeye çalıştı.

Velinin durumu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet etmesi üzerine, kurumdaki sistematik ihmaller ve kötü muamele zinciri gün yüzüne çıktı. Daha önce bakıcı annelerin WhatsApp grubunda yetimlere yönelik kötü muamele itirafları içeren bir skandal yaşandı. O dönem müdür olan A.D., kamuoyu tepkileri nedeniyle önce il müdürlüğüne atanmış, ardından memur statüsüne indirilmişti. Ancak A.D., yeni görevinde de benzer bir skandala karıştı.

Velisiyle A.D. arasında geçen telefon konuşması, dinleyenlerin kanını dondurdu.

ÖLMEK İSTEYEN ÇOCUĞU DOKTORA YOLLAMADILAR

Kurumun eski müdürü yeni memuru A.D. tepki çeken açıklamalara devam etti. Kurumda 70 çocuğun kaldığı ve ölmek isteyen çocuğun psikolog sırası beklemesi gerektiği bildirildi.

“Hemen koştur koştur psikolojik destek veremeyiz” diyen A.D. ölmek isteyen çocuk için gün verileceğini bildirmesi şoka neden oldu.

“Yarın olur bir gün olur ben bilemem” diyen A.D.’nin konuşmaları infiale neden oldu. Ayrıca A.D. konuşmanın sonunda durumu il müdürü Seval Yılmaz’ın da bildiğini bildirmesi akıllarda soru işareti bıraktı.

KAYITLARDA RANDEVU YOK

Çocuğun kaçtığı tarih olan 15 Eylül’den itibaren çocuğa hiçbir şekilde psikiyatri doktorundan randevu alınmadığı ve ilgilenilmediği de MHRS kayıtlarına yansıdığı görüldü.

Çocuğun velisinin CİMER’e yaptığı şikayete ise ne cevap verildiği meraka neden oldu.

12 yaşındaki E.K.K’nin “ölmek istiyorum anne” diye yazdığı mektubu paylaşıldı.

CİMER BAŞVURUSU