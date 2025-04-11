Sevgi öğretmenin gözyaşları! MS hastasına büyük tuzak! 700 bin lira buhar oldu

Manavgat’ta bir devlet okulunda anasınıfı öğretmeni olarak görev yapan 53 yaşındaki evli ve iki çocuk annesi Sevgi Toros Gazi, telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. MS hastalığıyla mücadele eden, aynı zamanda tansiyon ve şeker hastası olan Sevgi öğretmen, baston yardımıyla görevine devam ediyor.

Kendisini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, telefonla arayarak banka hesaplarında hareketlilik olduğunu ve adına kredi çekildiğini söyledi. İşlemin kendisi tarafından yapılmadıysa durdurulabileceğini belirten dolandırıcılar, bilgi ve onay kodu talep etti.

Yine telefon dolandırıcılığı... "Polisim" dedi 400 bin lira dolandırdı

Paniğe kapılan Sevgi öğretmen, verdiği bilgiler sonrası büyük bir şok yaşadı. Dolandırıcılar, öğretmenin iki banka hesabından 500 bin lira kredi ve 200 bin liralık döviz birikimini kendi hesaplarına aktardı.

“KREDİLERİ ÖDEMEM MÜMKÜN DEĞİL”

Olayı anlatan Sevgi öğretmen, “Dün dersim yoktu. Arkadaşlarımla eğitim için okula gelmiştim. Onların derslerinin bitmesini beklerken telefonum çaldı. Arayan kadın, bir bankanın Ankara Mamak şubesinden benim adıma yüklü miktarda kredi çekildiğini, eğer bu işlem benim bilgim dışındaysa yardımcı olacağını ve krediyi durdurabileceğini söyledi.

Telefon dolandırıcılığına dikkat! Bu yöntemle banka hesaplarınız boşaltılabilir

Yaklaşık 35 dakika konuştuk. Bu sırada beni Ankara’daki bankada görevli başka birine bağladı. Telefonuma gelen şifreleri onlara bildirmemi istediler. Telefonu kapattıktan sonra dolandırıldığımı fark ettim. Ne yapacağımı bilemiyorum. Evimize sadece benim maaşım giriyor. Çekilen kredileri ödemem mümkün değil.” dedi.

MS HASTALIĞI (MULTİPLE SKLEROZ) NEDİR?

MS (Multiple Skleroz), bağışıklık sisteminin, sinir liflerini koruyan miyelin kılıfına saldırmasıyla ortaya çıkan kronik bir merkezi sinir sistemi hastalığıdır. Bu durum, beyin ile vücut arasındaki sinyal iletimini bozar ve bir dizi fiziksel ve bilişsel semptoma yol açabilir. Öne çıkan belirtiler arasında kas güçsüzlüğü, görme bozuklukları, yürüme zorlukları, denge ve koordinasyon problemleri sayılabilir.

MS'in semptomları kişiden kişiye değişiklik gösterebilir ve genellikle belirli dönemlerde alevlenip sakinleşme eğilimindedir. Günümüzde tedavi yöntemleri, semptomların yönetilmesini ve hastalığın ilerleyişinin yavaşlatılmasını hedefler.