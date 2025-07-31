Sevgi teyzeye sevgi dolu yardım

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sevgi teyzeye sevgi dolu yardım

Sivas'ta sağlık sorunlarından dolayı evinden çıkamayan 66 yaşındaki Sevgi Korkmaz, Bir El De Sen Uzat Derneği'nin düzenlediği piknik etkinliğine katılmak istedi.

Ulaşım konusunda sıkıntı çeken Sevgi Korkmaz yardım talebinde bulundu. Sevgi Korkmaz'ın bu talebi kısa sürede karşılık buldu ve Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun Sevgi Teyzenin evinden alınıp yeniden evine bırakılması için talimat verdi.

Başkan Uzun'un talimatıyla harekete geçen belediye ekipleri, Sevgi Korkmaz için özel araç tahsis ederek kendisini evinden alıp etkinlik alanına götürdü. Kendisine gösterilen ilgi ve destek için Belediye Başkanı Uzun'a teşekkür eden Sevgi Teyze, temiz havada arkadaşları ve dostlarıyla buluşabilmenin mutluluğunu yaşadı.

Etkinlikte duygularını dile getiren Sevgi Korkmaz, "Bu benim için sadece bir gezi değil, aynı zamanda büyük bir moral oldu. Çağrıma kayıtsız kalmayan ve bana bu mutluluğu yaşatan Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Sevgi teyzeye sevgi dolu yardım

Sevgi teyzeye sevgi dolu yardım

Sevgi teyzeye sevgi dolu yardım

Sevgi teyzeye sevgi dolu yardım

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