Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Sevgi Uzun, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 1000. sayısını attı.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 103-81'lik skorla mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerde Sevgi Uzun da kulüp adına önemli bir başarıya imza attı. 27 yaşındaki basketbolcu, Çanakkale ekibine karşı 23 dakika parkede kalırken 5 sayı üretti.

Uzun, mücadelede Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde toplam 1000. sayısına ulaştı.

Fenerbahçe de oyuncusunu tebrik eden bir mesaj paylaştı:

"Sevgi ‘THE SHARK’ Uzun! Başarılı oyuncumuz Sevgi Uzun, bugün Dardanel Çanakkale Belediyespor karşısında ürettiği sayılarla Fenerbahçe kariyerinde Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki toplam 100. sayısına ulaştı! Fenerbahçe formasıyla nicelerine! Tebrikler."