İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan’a “Mezarlar çok bakımsız” sorusunu yönelten Musa Ağacık, Özlem Gürses’e o gün yaşananları anlattı.
Erdoğan’ın Ağacık’a verdiği “Mezarlıklara fazla gitmediğiniz için sevgili Musa, oralardaki gelişmeleri göremiyorsunuz” cevabı sosyal medyada viral olmuştu.
MUSA AĞACIK KİMDİR?
1956 yılında Erzincan'da doğdu. Gazeteciğe Aydınlık gazetesinde başladı. Türk Haberler Ajansı’na girdi. THA’dan istifa edip Güneş gazetesine geçti. İstanbul Yeni Asır ve oradan da Milliyet’e geçti. Yılarca Açık Pencere köşesinde Melih Aşık’la birlikte çalıştı.
Milliyet'te 'Musa’nın Teybi' köşesini hazırladı. Daha sonra farklı yayın organlarında gazetecilik yaptı.