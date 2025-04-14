"Sevgili Pinokyo" sergisi Rami Kütüphanesi’nde

Kaynak: AA
"Sevgili Pinokyo" sergisi Rami Kütüphanesi’nde

Rami Kütüphanesi’nde “Sevgili Pinokyo” sergisi açılıyor! İtalyan yaratıcılığıyla Pinokyo’nun 140. yılı kutlanıyor. 21 tasarım, 62 grafik eser 30 Mayıs’a kadar ücretsiz gezilebilir.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, sergi, Milano’daki ADI Design Museum ve İstanbul İtalyan Kültür Merkezi iş birliğiyle “2025 Dünyada İtalyan Yaratıcılık Başkentleri Festivali” kapsamında F1 Sergi Salonu’nda yarın kapılarını açacak.

Açılış, İtalyan Kültür Merkezi Müdürü Salvatore Schirmo ve ADI Design Museum Direktörü Andrea Cancellato’nun katılımıyla gerçekleşecek.

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı tarafından 2023’te başlatılan festival, bu yıl İstanbul’un yanı sıra San Francisco, Buenos Aires, Yeni Delhi ve Pretoria’da düzenleniyor.

Küratörlüğünü Giulio Iacchetti’nin yaptığı sergi, Pinokyo’nun 140. yılına ithafen hazırlanan özel bir koleksiyon sunuyor. Sergide, 21 farklı Pinokyo temalı tasarım objesi ve 62 özgün grafik tasarım projesi yer alıyor. Bu eserler, İtalyan tasarımının kültürel ikonları nasıl yaratıcı ve yenilikçi bir şekilde yeniden yorumladığını gösteriyor.

Hem nostaljik bir yolculuk hem de çağdaş tasarımın gücünü ve sanatsal yaratıcılığı deneyimleme fırsatı sunan sergi, 30 Mayıs’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

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