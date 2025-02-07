Sevgililer Günü için 30 ülkeye 75 milyon dal çiçek ihracatı!

Turizm kadar örtü altı üretimde de adından söz ettiren Antalya, kesme çiçek sektöründe hem iç piyasaya hem de Avrupa ve Balkan ülkelerine çiçek gönderip, ülke ekonomisine katkı sağlıyor. 'Dünyanın çiçek merkezi' olarak kabul edilen ve en büyük çiçek mezadının bulunduğu Hollanda'ya dahi çiçek ihraç eden Antalyalı sektör temsilcileri, savaştaki iki ülke Rusya ve Ukrayna'ya da çiçek ihraç ediyor. 30 Avrupa ve Balkan ülkesinin hala çiçek tedarikçisi konumunda olan turizm kenti, 14 Şubat Sevgililer Günü için 8-10 milyon dolar değerinde 75 milyon dal çiçek gönderildi. Çiçekler arasında bu yıl da liste başını karanfil aldı; 'aşk' ve 'sevgi'yi temsil ettiği için en çok tercih edilen renk de kırmızı oldu.

'GEÇEN YILA KIYASLA YÜZDE 20 ARTIŞIMIZ VAR'

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, çiçek sevkiyatlarının sonuna yaklaştıklarını ifade etti. TIR ve uçak kargolarla çiçeklerin gönderildiğini belirten Yılmaz, 2025 yılına da hızlı başladıklarını söyledi. En çok ihracatını artıran ilk 5 sektörden biri olduklarını da belirten Yılmaz, "Yüzde 34 oranında genel olarak bir artışımız var. Geçen yılın Sevgililer Günü'ne kıyasla yüzde 20 oranında artışımız var. Sevgililer Günü için 75 milyon dallık bir sevkiyatımız oldu. 8-10 milyon dolarlık bir gelir bekliyoruz. Hollanda başta olmak üzere İngiltere, Almanya, Romanya, Ukrayna ve Rusya'ya çiçek gönderdik. En çok tercih edilen kırmızı renkli çiçeklerimiz. Karanfil yine en çok tercih edilen çiçek oldu" dedi.

ARAZİ SORUNU ÇÖZÜLÜRSE İHRACATIN ÖNÜ DAHA ÇOK AÇILACAK

İsmail Yılmaz, çiçek üretimi yapılan arazilerin fiyatlarının yüksek olması nedeniyle yeteri kadar üretim alanı bulamadıklarını söyledi. Arazi sorununun çözülmesi halinde ihracatın daha fazla döviz getirisi sağlayacağını da ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Satın alınabilecek ya da kiralanacak yerler bulmakta sorun yaşıyoruz. Hazineye ait atıl vaziyetteki arazilerin sektöre kazandırılmasını arzu ediyoruz. Bu daha fazla üretim ve daha fazla döviz demek. Kenya bu modeli uyguladı ve sıfır olan ihracat geliri bugün 850 milyon dolarlık bir seviyeye ulaştı"

3 yıldır çiçek paketleme işi yapan Semanur Demir, son siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai harcadıklarını söyledi. "Bizim paketlediğimiz çiçekler Avrupa ülkelerine gönderilecek ve sevgililer birbirlerine alacak. Bu beni çok mutlu ediyor" diye konuştu. Demir, Sevgililer Günü'nde ailesine çiçek götürdüğünü ve çiçekleri çok sevdiğini de söyledi.

Çiçek paketleme işi yapan Şeri Gök (75) de Sevgililer Günü'nde kendisine çiçek verilmesinden mutlu olduğunu söyledi. Gök, sevgililerin birbirlerini mutlu edebilmesi için çalışıp çiçek paketlediğini, eşinin vefat etmesinden dolayı Sevgililer Günü'nde yalnızca çocuklarının hediyeler ve çiçekler getirerek kendisini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.