Sevgililer Günü için şaşırtan tercihler! Çiçek yerine ciğer kebap

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sevgililer Günü için şaşırtan tercihler! Çiçek yerine ciğer kebap

Eskişehir'de 14 Şubat Sevgililer Gününde farklı bir konsept oluşturan işletmeci, yaptığı ciğer buketi ile sevgililerini şaşırtmak isteyen erkeklerin tercihi oldu.

Eskişehir'deki ciğerci, Sevgililer Günü'nde fark oluşturdu. Sevgililere özel ciğer masalarını kalp ve güllerle süsleyen işletme bu özel günü çiftlerin unutmaması için konseptler oluşturuyor. Bununla da yetinmeyen işletme ciğerden buketler yaptı. Sevgililer Günü'nde kadınları çiçek yerine ciğerle şaşırtmak isteyen erkekler mekana koştu. İşletme özel günde çiçekçilerle yarıştı.

"SEVGİLİLERİNİ ŞAŞIRTMAK İSTEYEN ERKEKLER CİĞER BUKETİ ALIYOR"

İşletme sahibi Abdulgani Karagöz, kadın müşterileri şaşırtmak için farklı konsept geliştirdiklerini ifade ederek, "Sevgililer Günü'nde misafirlerimizden çok talep geliyor. Sevgililer Günü'nde bizden özel masalar talep ediliyor.

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Özel masa olarak da ciğer buketi yapıyoruz. Ciğerle kalp desenli sunum yapıyoruz. Masamızı genellikle güllerle süslüyoruz. Bugün sevgililer için yerimiz hiç kalmadı çok fazla talep alıyoruz. Çiftler geldiğinde çok mutlu oluyorlar, hatta bazı kadınlar şaşırıyorlar ciğerle, kebapla bu özel günü kutluyorlar. Ciğer buketi yapmak için en az bir çiçekçi kadar buket yapmayı öğrendim. Çok fazla talep var, sevgililerini şaşırtmak isteyen erkekler ciğer buketi istiyorlar." dedi.

Sevgililer Günü için şaşırtan tercihler! Çiçek yerine ciğer kebap

Sevgililer Günü için şaşırtan tercihler! Çiçek yerine ciğer kebap

Sevgililer Günü için şaşırtan tercihler! Çiçek yerine ciğer kebap

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