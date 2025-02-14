Sevgililer Günü'nde nişanlısına solmayan gül hediye etti! Genç tamirci romantizmi zirveye taşıdı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, kesim motoru tamircisi Osman Nuri Özata, nişanlısı Emine için Sevgililer Günü'ne özel, solmayacak bir gül yaptı.

Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi'nde kesim motoru tamiri iş yeri bulunan Osman Nuri Özata, nişanlısı Emine için Sevgililer Günü'ne özel solmayacak gül yaptı.

Osman Nuri Özata kendi elleriyle yaptığı gül için, "Nişanlıma 14 Şubat hediyesi olarak solmaz, yaşlanmaz, bozulmaz bir gül yapmak istedim. O da çok güzel oldu. Kendi el emeğim göz nurum. Demirden, ahşaptan, isimleri ve her şeyi kendim yaptım. Canlı çiçek almayı seviyorum. Ancak onlar bir müddet sonra soluyor ama bu solmayacak" diyerek nişanlısının da beğeneceğini umduğunu söyledi.

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