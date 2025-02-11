Sevgililer Günü'ne özel kampanyalar! Uygun fiyatlar duyuruldu

Kampanya kapsamında, erkek ve kadın kişisel bakım kategorisinde "Philips Airstyler" saç düzleştirici 14 Şubat'a kadar 2 bin 699 liradan sunuluyor.

Şubat ayı boyunca "Philips 8'i 1 Arada" erkek bakım kiti ile "Braun Face" mini tüy alma makinesi 999, "Remington" saç düzleştirici 1399, "Philips Lumea Advanced" IPL cihazı da 10 bin 999 lira etiket fiyatıyla satılıyor.

14 Şubat'a kadar geçerli akıllı telefon kampanyasında, "OPPO A60" modeli 10 bin 999 liradan alıcı buluyor. "OPPO A3" modeli ise 8 bin 999 liradan "Philips Multigroom" erkek bakım seti veya "Anker K20i TWS" kulaklık hediyesiyle satılıyor.

Samsung "Galaxy S24" 46 bin 999 lira, "Samsung Galaxy S24 FE" 28 bin 999 lira, "realme 12" ise 14 bin 999 lira fiyatıyla kampanyada yer alıyor.

Dijital cihazlara yönelik indirimler kapsamında, HP, Asus, Acer, Lenovo dizüstü bilgisayar ile Apple 10. nesil iPad modellerinde 14 Şubat'a kadar özel fiyatlar sunuluyor. 16 Şubat'a kadar Lenovo hariç tüm tablet alımlarında "Anker Soundcore Select" kulaklıklara 1399 yerine 799 liraya sahip olunabiliyor.

Teknosa'nın öz markası Preo da Sevgililer Günü'ne özel birçok kategoride uygun fiyatlı ürünleriyle hediye seçeneklerini genişletiyor. Kampanya, Teknosa mağazalarında ve internet sitesinde geçerli olacak.