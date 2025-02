Sevgililer Günü'ne özel ‘mil’ kampanyası!

EN YAKIT, 14-23 Şubat tarihleri arasında her 1 kwh elektrik alımında "5 kat mil" kazanma imkanı sunduğunu duyurdu.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Yolcu Programı Miles&Smiles ile sözleşme imzalayan EN YAKIT, yeni mil kampanyası başlatıyor. Yapılan açıklamaya göre, 14-23 Şubat tarihleri arasında Sevgililer Günü kapsamında düzenlenecek olan kampanyada markanın istasyonlarına uğrayanlar 5 kat mil kazanacak. Şirket daha önce de THY'nin Miles&Smiles programı ile iş birliği kapsamında 3 kata kadar mil kazanma imkânı sunmuştu. Böylece bu işbirliği ileri aşamaya taşınmış oldu.

Açıklamaya göre, sadece belirtilen tarihlerde ve markanın istasyonlarından yapılacak alımlarda geçerli olacak kampanyada THY'nin Miles&Smiles programına tabi Classic, Classic Plus üyeler her 1 kw'lik şarj karşılığında 5 mil, Elite ve Elite Plus üyeleri ise 1 kwh başına 7.5 mil kazanacak. Sadece program üyeleri için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyenlerin öncelikle programa kayıt yaptırması gerekiyor. Sonrasında ise mil kazanabilmek için markanın cep telefonu uygulamasına Miles&Smiles TK numarasının da kaydedilmesi gerekmekte. Kullanıcılar yüklenemeyen miller için müşteri hizmetleri telefon numarasından veya enyakit@enyakit.com.tr adresine e-posta göndererek Müşteri Hizmetleri'ne ulaşılabilecekler. Markanın müşterileri araçlarını şarj ederken kazanacakları bu milleri, ödül bilet düzenleme ve uçuş esnasında kabin sınıfını yükseltme gibi birçok hizmeti alırken kullanabiliyor. Miller ile ayrıca ekstra bagaj satın alma, Cash&Miles ile bilet ücretinin bir kısmını ödeyebilme, koltuk seçimi yapma, Tax&Smiles ile ödül bilet vergilerini ödeme ve Miles&Smiles anlaşmalı banka kartlarıyla harcama yapmak mümkün. Milleri, mil harcama platformu shopandmiles.com'da alışveriş için kullanma imkânı da bulunuyor.