Sevgililerin kavgası uçağı karıştırdı. Acil iniş yaptı

İrlanda’nın başkenti Dublin’den İspanya’nın Mallorca kentine giden bir uçakta büyük olay çıktı. Uçakta bulunan İngiliz çift kavgaya tutuştu. Kabin görevlileri çifti ayırmakta güçlük çekerken kadının yaralandığı öğrenildi. Çıkan olay nedeniyle uçak Fransa’ya acil iniş yaptı.

Dublin’den Mallorca’ya giden Aer Lingus Havayollarına ait uçakta büyük olay çıktı. Uçak Fransa semalarındayken bir İngiliz çift bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Sosyal medyada paylaşılan videoda kabin görevlilerinin kavga eden çifti ayırmakta güçlük çektiği görüldü.

Çıkan kavganın taraflarından biri olan kadının yüzünden yaralandığı görüldü. Kabin görevlileri kadının yüzünü kapatarak adamın yanından uzaklaştırdı. Olayın kaptan pilota haber verilmesi sonrası uçak Fransa’nın Nantes kentinde acil iniş yaptı.

Yaralanan kadın tedavisi yapılırken polis ekipleri kadını döven adamı tutukladı. Acil iniş yapan uçağın birkaç saat sonra yolculuğuna devam ettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Uçakta bulunan yolcuların büyük bir çoğunluğunun 14-15 yaşındaki çocukların oluşturduğu bir rugby takımı ve onların aileleri olduğu öğrenildi. Takımın Dublin’deki kamptan Mallorca’ya döndüğü belirtiliyor.