Vatandaşlar yetkililere kadına şiddet ve kadın cinayeti olaylarında şüpheli ve faillere emsal teşkil etmesi için 'caydırıcı cezalar' verilmesi için seslenmeye devam ederken bir kadın cinayeti haberi daha geldi.

Adres bu kez Ankara. Olay, sabah saatlerinde Çankaya ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yer alan bir binada meydana geldi. F. Y. (51) sevgilisi olduğunu ileri sürdüğü Nurselen Gülaçtı'yı (33) başından vurarak katletti. Cani cinayeti işlediği tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Kadıncinayetlerinidurduracağızplatformu'nun yayınladığı verilere göre Kasım ayında 19 kadın katlediledi. 22 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.