Sevgilisi tarafından terk edildiği iddia edilen şahıs markette canına kıydı

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Avanos ilçesinin Kalaba beldesinde kız arkadaşının terk ettiği S.K. (34), akşam saatlerinde alışveriş yapmak üzere girdiği markette yanındaki silahla intihar etti. Market çalışanları ve alışveriş yapan vatandaşlar durumun şokunu atlattıktan sonra ekiplere ihbarda bulundu.

Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri marketin etrafında geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerden sonra şahsın cansız bedeni hastane morguna götürüldü.