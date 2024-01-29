Sevgilisi tarafından terk edildiği iddia edilen şahıs markette canına kıydı

Kaynak: İHA
Sevgilisi tarafından terk edildiği iddia edilen şahıs markette canına kıydı
Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Kalaba beldesinde bir şahıs, girdiği markette silahla kendini vurarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Avanos ilçesinin Kalaba beldesinde kız arkadaşının terk ettiği S.K. (34), akşam saatlerinde alışveriş yapmak üzere girdiği markette yanındaki silahla intihar etti. Market çalışanları ve alışveriş yapan vatandaşlar durumun şokunu atlattıktan sonra ekiplere ihbarda bulundu.

Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri marketin etrafında geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerden sonra şahsın cansız bedeni hastane morguna götürüldü.

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