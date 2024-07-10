Sevgilisi Yunan çıkan Nagehan Alçı 18 Türk adasının Yunan'a verilmesini böyle savunmuştu

Rasim Ozan Kütahyalı ile 2010 yılında evlenen ve bu birliktelikten 2 çocuğu olan gazeteci Nagehan Alçı, 2023 yılında evliliğini sürpriz bir şekilde sonlandırdı.

Tek celsede boşanan çift, ayrılık sonrasında olumlu mesajlar verirken, Nagehan Alçı'nın geçtiğimiz ay yaptığı sosyal medya paylaşımı gündem oldu.

Alçı, evlilik süresince Rasim Ozan Kütahyalı tarafından fiziksel, ekonomik ve psikolojik şiddete maruz kaldığını açıklarken, dün katıldığı Nevşin Mengü'nün YouTube kanalında yaşadıklarını detaylı bir şekilde anlattı.

Yeni bir ilişkiye başladığını da dile getiren Alçı, "Yabancı bir diplomat. Rasim bunu öğrendikten sonra daha da çirkinleşti. Liberalim diyen bir adam birkaç telefon alarak oraya buraya telefon etmiş. Yunan ajanı olduğumu, ilişkim olan kişinin Türk düşmanı olduğu gibi iftiralar atmış” şeklinde konuştu.

Alçı'nın Yunan sevgilisi merak edilirken, ortaya atılan bir iddiaya göre, bu ismin, Yunan konsolosluğunda görevli istihbaratçı Stavros Christodoulidis olduğu belirtildi.

ESKİ AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLDU

Son günlerin en çok konuşulan isimlerden olan Alçı’nın Yunan sevgili yapması sonrası eski açıklamaları da yeniden gündem oldu.

Gazeteci Fatih Ergin, Alçı’nın yunan sevgili haberleri sonrası yaptığı paylaşımda, Alçı’nın daha önce Yunanistan için yaptığı açıklamaları hatırlattı.

Ergin paylaşımında, “Nagehan Alçı, AKP'nin Yunanistan’a terk ettiği Ege'deki 18 ada için, "18 keçinin otladığı kaya parçası için savaş mı yapalım?" demişti! Yeni sevgilisi Yunan istihbaratçı çıkınca aklıma geldi! Türk karasularını daraltmayı Yunan böyle savunamazdı! Sevgilisine çok şey öğretmiştir!” ifadelerine yer verdi.

Alçı'nın o anları ise şu şekilde kaydedilmişti: