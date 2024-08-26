Sevgilisinden ayrıldı iddialı pozlar verdi

Şakrak'ın Ceyda Düvenci ile olan evliliğini sonlandırmasının ardından Esra Akpınar ile birlikte olduğu biliniyordu.

Ancak son günlerde ayrıldıkları yönünde haberler çıkmıştı.

Ayrılık iddialarının ardından Esra Akpınar, sosyal medya hesabında cesur yatak pozları paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

Paylaşımında, "Bana bak, şeymişim ben Barbara Palvin" şeklinde bir not ekledi.

Bu süreçte, Bülent Şakrak ve Esra Akpınar’ın sosyal medya hesaplarındaki birbirlerini takibi bıraktıkları ve birlikte çektirdikleri fotoğrafları sildikleri gözlemlendi.

Fakat, ayrılık söylentilerinin hemen ardından çift tekrar sosyal medya üzerinden birbirlerini takibe aldı, ancak bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.

Esra Akpınar’ın paylaşımları, Bülent Şakrak'ın eski sevgilisi olarak dikkat çekmeye devam etti.