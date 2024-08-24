Sevgilisine evlenme teklifi yaptı İstanbul'da imzayı attı. İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

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Sevgilisine evlenme teklifi yaptı İstanbul'da imzayı attı. İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Kadınlar Futbol Süper Ligi ekibi Galatasaray Petrol Ofisi, yeni golcüsünü duyurdu. Sarı-kırmızılılar, Çekyalı oyuncu Andrea Staskova ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Galatasaray Petrol Ofisi, yeni sezona da güçlü girmek için transfer gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, Çekyalı futbolcu Andrea Staskova ile anlaşma sağladı ve imzayı attırdı.

Oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

SEVGİLİSİNE EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ
Andrea Staskova, Tereza Bendova ile evli.

Instagram'dan yaptığı paylaşımlarda aşkını ilan etmesi dikkat çekerken, oyuncu geçtiğimiz sene Paris'te sevgilisine evlenme teklifi etmiş ve 'evet' cevabını almıştı.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, ''Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Galatasaray Petrol Ofisi, kadrosunu forvet oyuncusu Andrea Staskova ile güçlendirdi.

Kulübümüz, Çekyalı forvet oyuncusu Andrea Staskova ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerine Znojma'da başladıktan sonra ülkesinin en başarılı takımlarından Sparta Prag ile sözleşme imzalayan oyuncu, burada sergilediği üst düzey performansla Avrupa'nın önemli takımlarının dikkatini çekti.

2018-19 sezonunda Sparta Prag formasıyla 20 maçta 32 gol kaydeden başarılı futbolcu harika geçen sezonun ardından sırasıyla Juventus, Atletico Madrid ve Milan gibi takımların formalarını terletti.

Çekya Milli Takımı’nın da önemli oyuncularından biri olan Andrea Staskova, 49 kez terlettiği milli forma altında 17 gol kaydetti. Şampiyonlar Ligi’nde ise forma giydiği 24 maçta rakip fileleri 10 kez havalandırdı.

Yıldız golcünün kariyerinde 2 İtalya Ligi, 2 Çekya Ligi, 3 İtalya Süper Kupası, 3 Çekya Kupası, 1 İtalya Kupası ve 1 İspanya Kraliçe Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

Andrea Staskova’ya Galatasaray Petrol Ofisi’ne hoş geldin der, başarılarla dolu bir sezon geçirmesini dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

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