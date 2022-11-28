Şaşkın adamın, evlilik hayali suya düştü

Sevgilisine evlilik teklif edeceği sırada cebindeki yüzüğü okyanusa düşüren genç adam şaşkınlığını gizleyemedi.

Suya atlayarak yüzüğü yakalamayı başaran adamın şanssız anlarını ise o sırada teklife yardımcı olmak için teknede bulunan arkadaşları kaydetti.

Sosyal medyada paylaşılan o anlar binlerce kişi tarafından izlendi.