Sevgilisine yazdığı 'Seni seviyorum' mesajını kar küreme aracı sildi! Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı devre girdi

Ankara Gölbaşı’nda belediye ekipleri, karla kaplı yola yazılan "Seni Seviyorum" mesajını temizledi. Belediye Başkanı Odabaşı, sosyal medyada paylaştığı videoya, “İnşallah görmesi gereken görmüştür” notunu ekledi. Video binlerce beğeni aldı.

Ankara'da dün etkili olan kar yağışının ardından Gölbaşı Belediyesi, kar küreme çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında ortaya renkli görüntüler de çıktı. Karla kaplı bir yola yazılan "Seni Seviyorum" mesajı da küreme aracı tarafından temizlendi.

Sadece karı küredik, siz sevmeye devam edin. ???? pic.twitter.com/Tjl3UiUrhC — Yakup ODABAŞI (@Yakup_ODABASI) February 20, 2025

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, o onları sosyal medya hesabından Kubilay Karça tarafından seslendirilen "Ayaza Serdim" şarkısı ve "Sadece karı küredik, siz sevmeye devam edin" notuyla paylaştı.

Görüntülerde ayrıca "İnşallah görmesi gereken görmüştür çünkü temizlemek zorunda kaldık" notuna da yer verildi. Video, binlerce beğeni ve yorum aldı.

'TEBESSÜM ETTİREN ANLARLA KARŞILAŞIYORUZ2

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Vatandaşlarımızın günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada çalışmalarını sürdürüyor. Hemşehrilerimizin güvenliği ve ulaşımın aksamaması bizim önceliğimiz. Çalışmalar sırasında zaman zaman tebessüm ettiren anlarla karşılaşıyoruz. Ekiplerimiz, yolları açık tutmak için görevini titizlikle yerine getirirken, vatandaşlarımızın bu tür sürprizleriyle de karşılaşabiliyor. İnşallah bu mesaj, yazanın iletmek istediği kişiye ulaşmıştır" dedi.