Sevgilisini asit dökerek öldürmüştü! Kendini böyle savundu

Özgür Günden'e canavarca hisle adam öldürme suçundan iyi hal indirimi uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına verildi.

OTEL ODASINDA VAHŞET

9 Mayıs 2022'de Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'nde bir otelde yaşanan olayda, Özgür Günden, sevgilisi Sojida Kalandorova ve onun arkadaşı Sarvinoz Khairullaeva ile tatile gitti. İddiaya göre, Günden ile sevgilisi Kalandorova arasında, kadının telefonunu izinsiz kontrol etmesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Günden, otel resepsiyonunda bıraktığı termos içerisindeki asidi alarak odaya döndü ve yatakta uzanan sevgilisinin üzerine asit döktü. O sırada balkonda olan Khairullaeva da asitten etkilendi. Otel çalışanlarının yardımıyla yaralanan kadınlar hastaneye kaldırılırken, Günden olay yerinden kaçtı.

İzmir'de tedavi altına alınan Kalandorova, vücudundaki üçüncü derece yanıklar nedeniyle 38 gün sonra yaşamını yitirdi. Otopsi sonucunda ölüm nedeni kimyasal yanık ve komplikasyonlar olarak belirlendi. Günden, olaydan kısa süre sonra yakalanarak tutuklandı.

Sanık hakkında hazırlanan iddianamede, "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" ve "kasten yaralama" suçlarından toplam 19 yıl hapis talep edildi. Ancak davanın son duruşmasında, mahkeme sanığı "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Denizli 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Özgür Günden ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı karar duruşmasında yaptığı mütalaasında, sanığın 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan iyi hal indirimi olmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

"TEMİZLİK ÜRÜNÜNÜN BU KADAR TEHLİKE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Duruşmada son sözü sorulan sanık Özgür Günden, olayda öldürme kastının almadığını belirterek, "Sojida ile yaşamak için İstanbul'a gidip ev tuttum. 15 gün tatil yaptık. Telefon nedeniyle kıskançlık yüzünden tartıştık. Sojida'nın bana ve aileme olan hakaretlerinden dolayı kavga ettik. Ben sevdiğim insanı kaybettim. Olay sırasında ben de yaralandım, nasıl bilinçli şekilde dökebilirim? Marketlerde satılan bir temizlik ürününün bu kadar tehlikeli bir madde olduğunu bilsem kullanmazdım. Bu olay sebebiyle çok üzgün ve pişmanım. Bu olaydan sonra ben yüzümü yıkadığım için gözümü o şekilde kurtardım. Gözümde görme kaybı var. Beraatimi talep ederim." dedi.