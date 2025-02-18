Sevgilisini kaybetmişti! Gülçin Ergül yıllar sonra acısını anlattı, açıklamaları yürek dağladı

Hepsi ile tanınan ve sonrasında solo kariyerine devam eden Gülçin Ergül, hem müzik kariyeri hem de özel hayatıyla gündeme geliyor.

KAZADA SEVGİLİSİNİ KAYBETMİŞ ZOR GÜNLER ATLATMIŞTI

Ünlü şarkıcı Gülçin Ergül, 2021'de Balıkesir'de geçirdiği kazada sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybetmişti. Ergül, bu ölümden dönüş kazasının ardından büyük bir yas ve zor günler geçirdi.

Sevgilisinin kaybıyla sarsılan Ergül, zaman zaman duygusal paylaşımlarla onu anmış ve Magazin Burada'ya bu yıkıcı kayıpla nasıl başa çıktığını anlattı.

"GÜÇLENİYORUZ GÜN GEÇTİKÇE"

Gülçin Ergül, "Bazı şeyler geçmiyor ama biz bazı şeylere karşı daha dayanıklı hale geliyoruz... Gün geçtikçe güçleniyoruz. Bazı şeylere yapacak bir şey yok" diye konuştu.

"ACI VERİCİ OLAYLAR YAŞADIM"

Geçtiğimiz aylarda "Big 5 Türkiye" yarışmasında jüri üyesi olarak yer alan Ergül, röportajında "Hayatımda herkesin bir misyonu olduğuna inanıyorum ve çok büyük acılar yaşadım ama hayatta kalmam bir mucizeydi. Belki de hayatta kalmamın nedeni, bazı insanların hayatına dokunmam gerektiği içindir" ifadelerini kullandı.