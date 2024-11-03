Adana'da korkunç olay: Sevgilisini öldürüp intihar girişiminde bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adana'da korkunç olay: Sevgilisini öldürüp intihar girişiminde bulundu

Adana'da bir kişi sevgilisi olduğu bir kız ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerini önce kız arkadaşını vurdu sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Adana'da bir kişi iş yerinde sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kızı silahla vurup öldürürken kendisi de intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi Toros Caddesi'ndeki iş yerine geldi. Şahıs burada sevgilisi olduğunu öne sürdüğü genç kız ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce şahıs genç kızı iş yerinin bahçesinde silahla vurdu. Kendisi de olay yerine kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. İş yerinde çalışanlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri genç kızın hayatını kaybettiği belirlerken, yaşayan şüpheliyi hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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