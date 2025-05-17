Sevgilisini otelde darp eden ünlü şarkıcı mahkeme karşısına çıkıyor

Almanya'da, Hamburg Alster yakınlarındaki dört yıldızlı bir otelde yaşanan kavga, eski sevgililer Terenzi ve Kerth arasında büyük gerginliğe dönüştü. İkili, birlikte bir restoranda ve Reeperbahn barında eğlendikten sonra otelde tartışmaya başladı. Otel çalışanlarının aktardığına göre, ertesi gün saat 12.04’te odadan yükselen yüksek sesler üzerine polis çağrıldı. Polis ekipleri Terenzi’yi 2,2 promil alkollü halde gözaltına aldı. Taraflar birbirlerini fiziksel saldırıyla suçladı.

Hamburg Savcılığı Verena Kerth hakkındaki suçlamaları yetersiz delil nedeniyle düşürürken, Marc Terenzi hakkında 75 günlük para cezası öngören "kasten yaralama" suçlaması devam ediyor. Terenzi suçlamaları kesinlikle reddediyor ve mahkemeye itiraz etti. Oberstaatsanwältin Melina Traumann, "Terenzi hakkında kasten yaralama suçlamasıyla verilen ceza itiraz nedeniyle mahkemede görüşülecek" dedi.

Bild’in aktardığına göre, dava 23 Mayıs 2025’te Hamburg St. Georg Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Marc Terenzi, alkol bağımlılığı ile mücadele ederken Mallorca’da yeni bir hayat kurmaya çalışıyor. Terenzi, süreci “Gerçek ortaya çıkacak, masumiyetimi kanıtlayacağım” sözleriyle karşılıyor. Verena Kerth ise süreç hakkında henüz açıklama yapmadı. Hukuken masumiyet karinesi geçerli.