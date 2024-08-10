Sevgilisini ve kızını sokak ortasında vurdu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sevgilisini ve kızını sokak ortasında vurdu

Konya’da bir kişi dükkanına gelen sevgilisini ve kızını tüfekle vurdu. Olayda Raziye H. ve kızı Nazlı H. yaralanırken silahlı saldırgan gözaltına alındı.

Konya’da tekel bayi işleten Muhammed A.’nın dükkanına sevgilisi Raziye H. ve Kızı Nazlı H. geldi. Muhammed H. bilinmeyen bir nedenle sevgilisi ile tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra büyüyerek iş yerinin dışına taştı. Muhammed A. sonrasında pompalı tüfekle sevgilisi ile kızını vurdu. Olayda Raziye H. ve kızı yaralandı. Bacaklarından vurulan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri Muhammed A.’yı silahı ile birlikte gözaltına aldı.

Sokak ortasındaki olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Ortaya çıkan görüntülerde anne ve kızın sokak ortasında vurulması ve sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi yer aldı.

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