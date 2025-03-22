Sevgilisinin annesi öldürüp cesedini yaktı! Jandarmaya itiraf etti: Deliller toprağın altından çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sevgilisinin annesi öldürüp cesedini yaktı! Jandarmaya itiraf etti: Deliller toprağın altından çıktı

Çorum’da dini nikahlı sevgilisinin annesini 8 bıçak darbesiyle öldürdükten sonra cesedi ateşe veren cani jandarma tarafından yakalandı. Suçunu itiraf eden adam altınları gömdüğü yeri gösterdi.

Olay, 12 Mart gece akşam saatlerinde Çorum'un Kargı ilçesi Akkise köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki Eşref Kış, teravih namazı için camiye gitti. Teravih namazının ardından evine dönen Eşref Kış, evden dumanlar yükseldiğini fark etti.

Sevgilisinin annesi öldürüp cesedini yaktı! Jandarmaya itiraf etti: Deliler toprağın altından çıktı

Hemen içeri giren Eşref Kış, eşi Hatice Kış'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, 77 yaşındaki Hatice Kış'ın 8 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ve cesedinin de ateşe verildiği tesit edildi. Yapılan incelemelerde eve giren şüphelilerin Hatice Kış'ın kolundaki 3 altın bileziği ile evde bulunan kese içerisindeki altınları alarak kaçtıkları belirlendi.

Kargı Cumhuriyet Savcılığı ile Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olayla ilgili inceleme ve araştırmaları neticesinde Hatice Kış'ın kızı ile dini nikahlı olan M.A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan şüphelinin suçunu itiraf ederek evden aldığı altınları gömdüğü ve jandarma ekiplerine yerini söylediği öğrenildi.

Sevgilisinin annesi öldürüp cesedini yaktı! Jandarmaya itiraf etti: Deliler toprağın altından çıktı

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