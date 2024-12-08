Sevgilisinin cansız bedenini karakola götürmüştü! Gerçek ortaya çıktı

Eski sevgilisinin cansız bedenini karakola götüren şüpheli E. B. eski sevgilisinin intihar ettiğini savunmuştu. Ancak genç kadının kadın çıkan arbedede sırasında tabancayla vurulduğu ortaya çıktı.

Aktarılan bilgilere göre dün Konak ilçesi Gültepe Polis Merkezi Amirliği önüne araçla gelen 35 yaşındaki E. B. polislere otomobilinde sevgilisinin cesedi olduğunu söylemiş ve otomobili kontrol eden polis ekipleri, sol kulak arkasından vurulmuş halde, 29 yaşındaki bir çocuk annesi Eda Kuş'un cansız bedenini görmüştü.

E.B.'nin gözaltına alındığı olayda Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri otomobilde incelemelerde bulunmuş, kullanılan tabancaya da el konulmuştu.

İNTİHAR ETTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Yaşamını yitiren Eda Kuş ile 6 yıldır sevgili olduğu ve son 1 aydır ayrı oldukları anlatan E.B.'nin, polisteki ilk ifadesinde, kendisini başka kadınlardan kıskandığı için araçta tartıştıklarını, tabanca çıkarıp intihar ettiğini, kendisinin engellemeye çalıştığını ancak başaralı olamadığını iddia etmişti.

İNTİHAR ETMEMİŞ, ARBEDE SIRASINDA VURULMUŞ

Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen şüphelinin burada alınan ifadesinde, Eda Kuş ile aralarında arbede çıktığı ve genç kadının elindeki tabancayı almak isterken silahın ateş aldığı, merminin Kuş'a isabet etmesi sonucu öldüğünü söylediği belirlitldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer yandan Karabağlar ilçesinde meydana gelen olayın sonrasında E.B.'nin araçla karakola gittiği anlar ise MOBESE tarafından anbean kayda alındı.