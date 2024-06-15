Sevgilisinin verdiği sipariş ihaneti ortaya çıkarttı! Suç üstü yakalandı

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Sevgilisinin verdiği sipariş ihaneti ortaya çıkarttı! Suç üstü yakalandı

Sevgilisinin verdiği siparişle aldatıldığı ortaya çıktı.

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