Sevgilisinin vurduğu polis memuru 42 gün sonra hayatını kaybetti

Aksaray’da sevgilisi Aysel Baydar'ın tabanca ile başından vurup, ağır yaraladığı polis memuru Abdullah Eroğlu 42 gün sonra hastanede yaşamını yitirdi.

Sevgilisinin vurduğu polis memuru 42 gün sonra hayatını kaybetti

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli Abdullah Eroğlu ile sevgilisi Aysel Baydar arasında tartışma çıktı. Baydar, kendisinden ayrılmak isteyen Eroğlu'nun beylik tabancasını alıp, ateş etti. Başından vurulan Eroğlu, kanlar içinde yere yığıldı. Eroğlu, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

CENAZESİ ANKARA'YA GÖNDERİLECEK

Gözaltına alınan 2 çocuk annesi Aysel Baydar, ilk ifadesinde; 1 yıldır birlikte olduklarını, Eroğlu'nun ayrılmak istediğini söyleyince tartışma çıktığını, tabanca ile ateş edip sevgilisini vurduğunu belirtti. Baydar, işlemleri sonrası tutuklandı. Öte yandan hastanede tedavi süren Abdullah Eroğlu, 42 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Eroğlu'nun cenazesi, memleketi Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine gönderildi.

Öne Çıkanlar
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Son Haberler
Sağanak yağış asma köprüyü yıktı Yaşam
Sağanak yağış asma köprüyü yıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılay siyasi çıkar hesabıyla yıpratılmamalı Siyaset
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılay siyasi çıkar hesabıyla yıpratılmamalı
Polonya Cumhurbaşkanı Ukrayna'da Dünya
Polonya Cumhurbaşkanı Ukrayna'da
Sağanak yağış nedeniyle cami sular altında kaldı Yaşam
Sağanak yağış nedeniyle cami sular altında kaldı
Zonguldak-İstanbul yolu ulaşıma kapandı Yaşam
Zonguldak-İstanbul yolu ulaşıma kapandı
Shea yağının faydaları neler? Shea yağı neye iyi gelir? Keşfet
Shea yağının faydaları neler? Shea yağı neye iyi gelir?
Dereler yollara taştı Yaşam
Dereler yollara taştı