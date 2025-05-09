Sevgilisiyle tartıştı, köprüye çıktı

Kaynak: İHA

Düzce’de kız arkadaşı ile tartışmasının ardından köprüye çıkan genci itfaiye ekipleri zorlukla ikna etti.


Olay, Kervan köprü üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sevgilisi ile tartışan 24 yaşındaki M.C.T., D-100 karayolu Kervan Köprülü Kavşağı'na çıkarak yola atlayacağını belirtti.

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Durumu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri bölgede hava yastığı açtı. İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürdüğü esnada M.C.T. ile de görüşmeler devam etti. Yapılan müzakereler sonrasında İtfaiye ekiplerinin iknası ile 24 yaşındaki genç, köprüden indirilirken trafik ise normal seyrine döndü.

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