Sevilen diziden ani final kararı: Sosyal medyada gündem oldu

Oyuncu kadrosunda Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Halil İbrahim Ceylan gibi başarılı oyuncuları barındıran dizi senaryosu ile kısa sürede televizyon yapımları arasında dikkat çekmeyi başardı.
VEDA TARİHİ BELLİ OLDU
Sevilen dizinin ekranlara veda kararı izleyici kitlesini de derinden etkiledi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ödüllü yönetmen Hilal Saral’ın yönettiği dizinin izlenmelerinde önemli bir yükseliş yaşanmazsa 18 Haziran’da final yapması planlanıyor.
Ani karar izleyici tarafından hüzünle karşılandı. İzleyiciler Sosyal medya üzerinden karara ilişkin tepkilerini dile getirdi.