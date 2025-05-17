Sevilen diziden ani final kararı: Sosyal medyada gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Sevilen diziden ani final kararı: Sosyal medyada gündem oldu

NOW ekranlarında izleyici ile buluşan Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisi yayınlandığı günden bugüne sosyal medyada en çok konuşulan diziler arasında yer alıyor kısa sürede ekranların en sevilen dizilerinden biri olmayı başaran yapım için kritik karar geldi. Dizi geniş izleyici kitlesine rağmen final yapacak.

Oyuncu kadrosunda Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Halil İbrahim Ceylan gibi başarılı oyuncuları barındıran dizi senaryosu ile kısa sürede televizyon yapımları arasında dikkat çekmeyi başardı.

VEDA TARİHİ BELLİ OLDU


Sevilen dizinin ekranlara veda kararı izleyici kitlesini de derinden etkiledi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ödüllü yönetmen Hilal Saral’ın yönettiği dizinin izlenmelerinde önemli bir yükseliş yaşanmazsa 18 Haziran’da final yapması planlanıyor.

Ani karar izleyici tarafından hüzünle karşılandı. İzleyiciler Sosyal medya üzerinden karara ilişkin tepkilerini dile getirdi.

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