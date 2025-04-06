Sevilen dizilerin usta karakteriydi! Ünlü sanatçı hayatını kaybetti!

Oyuncu, yönetmen, çevirmen ve yazar Ahmet Levendoğlu 80 yaşında yaşamını yitirdi.

Üzen haberi oyuncu Yıldıray Şahinler duyurdu.

Yıldıray Şahinler, paylaşımında "Hocam. Ahmet hocam! Üzerimde çok büyük emeği olan, sahnede oyuncuya öz güven gibi çok büyük bir silah kazandıran, “ilke” sözcüğünün yaşayan anıtı, büyük oyuncu Ahmet Levendoğlu. Huzurla uyu. Hakkını helal et. İkinci fotoğrafta sınıfımızın devam çizelgesi var. Saklamış. Ne denli titiz bir tiyatro adamı olduğunu o çizelgeden, ne kadar iyi bir hoca olduğunu da sınıftaki isimlerden anlayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Oyuncular Sendikası Başkanı Zuhal Olcay paylaştığı mesajda "Canım hocam Ahmet Levendoğlu huzurla uyu" ifadelerine yer verdi.

AHMET LEVENDOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Oyuncunun neden öldüğü ve hastalığı konusunda bir açıklama yapılmadı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Oyuncu, yönetmen, çevirmen ve yazar Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında hayata veda etti. Levendoğlu'nun cenazesi, 8 Nisan Salı günü saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

AHMET LEVENDOĞLU KİMDİR?

Tiyatronun neredeyse tüm alanlarında emeği olan Levendoğlu; eğitmenlikten oyunculuğa, yönetmenlikten tiyatro yöneticiliğine, çevirmenlikten dergi yazarlığına kadar geniş bir yelpazede üretim yaptı. Eğitimini Robert Kolej’de tamamladı. Henüz bu okulda öğrenciyken sahneyle kurduğu bağ, onu İngiltere’deki Royal Academy of Dramatic Art’a taşıdı. Üstelik bu yolculuk, Türk hükümetinin yurtdışında tiyatro eğitimi alan bir öğrenciye ilk kez sağladığı bursla gerçekleşti.

Profesyonel tiyatro serüveni İngiltere’de başladı. Ülkedeki saygın kent tiyatrolarından biri olan Exeter Northcott Theatre’da bir sezon boyunca sahne aldı.

Türkiye’deki ilk sahne deneyimini Gen-Ar Tiyatrosu ile yaşadı. 1971-1976 arasında Ankara Devlet Tiyatrosu’nun kadrosunda yer aldı. İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun kuruluşunda yer aldı ve 1978-1980 yılları arasında burada oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. Aynı dönemde müdür yardımcılığı görevini de üstlendi.

Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer’le birlikte kurduğu “Tiyatro Stüdyosu”, yalnızca oyun sahnelemekle kalmadı, oyunculuk eğitimi de sundu. 1995-1998 yılları arasında ise Akademi İstanbul’da eğitmen olarak tiyatro tutkusunu aktarmayı sürdürdü.