Sevilen dövüş oyunundan herkesi üzen haber geldi

Oyun dünyasının en sevilen dövüş oyunlarından Mortal Kombat’tan üzücü haber geldi. Mortal Kombat’ın mobil oyunu Mortal Kombat Onslaught kapatıldı ve çalışanlar işten çıkarıldı.

Oyunun Twitter sayfasından yapılan duyuruda ekim ayında kapatılacağı açıklandı. Ancak sosyal medyadan yapılan açıklamada tam tarih verilmedi.

Edinilen bilgiye göre Mortal Kombat serisinin yapımcısı NetherRealm tüm mobil birimini kapatarak ekibi işten çıkardı. Ancak Mortal Kombat Mobile ve Injustice 2 için henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

Mortal Kombat Onslaught, Mortal Kombat evreninde geçen mobil cihazlara özel bir koleksiyon rol yapma oyunu olarak piyasaya sürülmüştü.

Story Mode'u da olan oyun, Shinnok'un her şeyi yok etme planı etrafında dönüyor. Serinin köklü karakterleri Liu Kang, Kung Lao ve Sub-Zero, Mortal Kombat 11 görsel tarzındaki Shang Tsung, Kano ve Shao Kahn gibi tanıdık kötülere karşı mücadele ediyor.

NetherRealm’in hamlesi oyun sektöründe dalga dalga yayılan işten çıkarmaların son halkası oldu. Sony, 900 çalışanı işten çıkarırken, son dönemde dev satın almalarla gündeme gelen Microsoft Gaming, bazı stüdyoların kapanarak 1200 çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu.