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Şarkıcı Faruk K : Evimde bir dilim ekmek yoktu ağlaya ağlaya...

Haber Bahane programına konuk olan şarkıcı Faruk K, 2009 yılında yayınladığı bir şarkısının hiç beğenilmediği işsiz kaldığı günleri anlattı. Evinde yiyecek ekmeğinin dahi olmadığını söyleyen şarkıcı, "Arkadaşımdan iş istedim, ağlaya ağlaya anketörlük yaptım" dedi.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 08:05
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Sevilen şarkıcı 2009 yılında yaşadığı zor günleri anlattı

Şarkıcı Faruk K : Evimde bir dilim ekmek yoktu ağlaya ağlaya...
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Haber Bahane programının bu haftaki konuğu sevilen şarkıcı Faruk K oldu. Hayatı boyunca yaşadığı zorluklardan bahseden şarkıcı, 2009 yılında maddi ve manevi olarak dibi gördüğü günleri anlattı.

"2009 YILINDA BEŞ PARASIZ KALDIM"

Hayatı boyunca her şeyi zorla elde ettiğini söyleyen Faruk K, "Ben 2009 yılında 'Aşk Tek Yön' diye bir şarkı yaptım. Türkiye'de çok iddialı bir klibe imza atmıştım. Klibim yasaklandı çünkü tarzımı değiştirmiştim. O dönemde kliplerdeki her şey sorun oluyordu. Mesela klipte keman olduğunda 'keman varsa yayınlamam' diyorlardı. Yaptığımız her şey çöpe gidiyordu. Bazı sanatçılar olarak elemine edildik. 5 parasız kaldım. Sıfırdaydım..." dedi.

"KLİBİMDEN DOLAYI ALAŞAĞI EDİLDİM"

Geçimini sağlamak için anketörlük yaptığından bahseden şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti:" Almanya'dan bir arkadaşım geldi evde 1 dilim ekmek yoktu. Annemlere de üzülürler diye söyleyemedim. Evin karşısındaki bakkaldan beyaz yalanlar söyleyerek bir şeyler alıyordum. İş de yok, telefonlarım kesildi. O işimden sonra alaşağı edildim. Klibim yayınlanmıyor, şarkılarım çalınmıyor..."

"AĞLAYA  AĞLAYA ANKET DOLDURDUM"

"Bir arkadaşımın anketörlük şirketi var. 3 ay hazır parayı yedim, evde hiçbir şey kalmadı. O arkadaşımı arayarak iş istedim. Arkadaşım para göndermek istedi ama ben anket yapmak istedim. Bana 100 tane gönderdi, rehberimdeki herkesi arayarak ağlaya ağlaya anket doldurmaya çalıştım. O kadar zor bir dönemdeydim ki... Anket yaparak 5 ay geçirdim ama en ucuz şeyleri yiyerek. Sonra birisi mekanında iş verince yeniden kendimi toparladım."

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