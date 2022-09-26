Şarkıcı Sinan Özen hastanelik oldu

Şarkıcı Sinan Özen, ceviz toplarken 6 metre yükseklikteki ağaçtan düşüp hastanelik oldu. Hastanedeki anlarını kameraya alan sanatçı, iki kemiğinin nasıl kırıldığını anlattı

Kolunun, doktorların müdahalesi ile alçıya aldığını ve iyi durumda olduğunu ifade eden Özen, “Verilmiş sadakamız varmış, nazar çıktı diyelim” şeklinde konuştu.

‘EN BÜYÜK ÜZÜNTÜM…’

Sinan Özen, başından geçen talihsiz olayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu ve şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili dostlar; maalesef dün ceviz toplarken başıma bir kaza geldi. Yaklaşık 6 metreden düşmeme rağmen bu kazayı 2 kırık parmakla atlatabildim. Verilmiş sadakamız varmış, nazar çıktı diyelim. Ortopedist Mehmet Hocam’a, tüm hastane çalışanlarına ve alçıya alınırken bile beni yalnız bırakmayan sevenlerime çok teşekkürler. En büyük üzüntüm; sizlerle bu hafta paylaşmayı planladığımız yeni şarkımın fotoğraf ve klip çekimleri ertelenmesi ve sizlerle buluşmamızın gecikmesi oldu.”

İşte o paylaşım…