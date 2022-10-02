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Şarkıcı Kalben'in ilginç dansı sosyal medya da olay oldu

Müzisyen Kalben Sağdıç’ın bir konserinde, kendini müziğin ritmine kaptırdığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 11:11
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Sevilen şarkıcı konseri sırasında kendini müziğin ritmine fena kaptırdı. Adeta kendinden geçti

Şarkıcı Kalben'in ilginç dansı sosyal medya da olay oldu
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Müzisyen Kalben'in,r konseri sırasında kendini müziğin ritmine kaptırarak aynı tempoda yaptığı dans ve hareketler, sosyal medyada paylaşılarak gündem oldu.

Yeşil sahne  kıyafeti ile sahneye çıkan Kalben bir sağa bir sola zıplayarak müziğe konsantre oldu  O anları kayda alan izleyenler şaşkına döndü.

Sahnede Kalben'i izlemeye gelen hayranları bile ne olduğunu anlayamazken, hayranlarının ünlü şarkıcıya "Ne oluyor?" diye seslendiği görüldü

 

 

KALBEN KİMDİR?

Kalben Sağdıç, 17 Ocak 1986'da İskenderun'da doğdu. Müzik ile ilgilenmeye 8 yaşında annesinin aldığı klavye ile başlayan Kalben, ilk gitarına 14 yaşında sahip oldu. Bu gitar ikinci el bir Santana idi.17 yaşında burslu olarak girdiği Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2007'de mezun oldu. Çeşitli alanlarda çalışmayı denedikten sonra 2008'de, aynı üniversitenin Grafik Tasarım Bölümünde, Medya ve Kültürel Çalışmalar üzerine yüksek lisans yapmaya başladı ve 2011'de mezun oldu.

 

Anı saklamanın yolları ve yadigarlar üzerine tez verdikten sonra iş bulmak için İstanbul'a taşındı. Universal Pictures bünyesinde marka müdürü olarak çalışmaya başladı. Sonrasında senaryo yazarlığı, editörlük, proje yöneticiliği, reklam yazarlığı, çevirmenlik gibi çeşitli işlerle meşgul oldu.

Ankara'da ve İstanbul'da nadiren müzik yapmaya, konser vermeye devam etti. 18 Ekim 2014'te Sofar Sounds kapsamında Galata'da bir evde sadece gitarıyla verdiği konserden yayınlanan 'Sadece' videosu kısa zamanda Sofar videoları arasında en çok izlenen oldu.

Çıkardığı Lulu adlı çocuk romanı serisi sonrası müzik hayatına başladı. Aşk Kaç Beden Giyer dizisinde temizlikçi rolünü canlandırdı. Sahne adını taşıyan ilk albümü Kalben, Şubat 2016'da Doğan Music Company etiketi ile çıktı. Kalben üçüncü stüdyo albümü Kalp Hanım'ı Garaj Müzik etiketiyle 20 Mart'ta tüm dijital müzik platformlarda yayımladı.

 

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