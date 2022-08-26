Daha resmi maça bile çıkmadı: Sevilla'ya Marcao şoku

İspanyol kulübü Sevilla, Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao'yu 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer etmişti.
Ancak Marcao'dan gelen haber Sevilla'nın bütün hesaplarını bozdu.
Yeni kulübüyle daha resmi maça bile çıkmayan Marcao'nun uzun süre sahalardan ayrı kalacağı belirtildi.
Sevilla Kulübü'nden yapılan açıklamada antrenmanda sakatlanan Marcao'nun sol bacak hamstring kasında yırtık olduğu ortaya çıktı.
Marcao'nun tedavisine başlandığı, ancak en az 3 hafta futbol oynayamayacağı belirtildi.
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