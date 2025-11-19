Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun son maçında A Milli Takımımız İspanya ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

ALTAY BAYINDIR KALESİNDE DEVLEŞTİ

Sevilla'nın La Cartuja Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele gol düellosuna sahne oldu.

Ay Yıldızlılar rotasyon kadroyla sahaya çıktığı maçta 2-2 berabere kalarak namağlup grup lideri İspanya'dan puan almayı başardı. Elemelerde ilk kez puan kaybeden ve ilk kez kalesini gole kapatamayan İspanya'ya karşı galibiyeti elinden kaçıran A Milli Takım'da sahanın en iyisi kalesinde devleşen Altay Bayındır oldu.

KRİTİK KURTARIŞLARLA TAKIMI AYAKTA TUTTU

Dünyanın en iyi takımı olarak lanse edilen İspanya'nın tehlikeli ataklarında birbirinden önemli kritik kurtarışlara imza atan Altay Bayındır birçok pozisyonda takımı oyunda tuttmayı başardı.

Kalesine gelen 8 şutun 6'sını kurtaran Altay aynı zamanda İspanya'nın ön alan baskısında da soğukkanlı kalarak geriden oyun kurulumunda da ayak kalitesiyle parmak ısırttı.