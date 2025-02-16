Sevilla, Valladolid'i dört golle geçti

Sevilla, ekonomik zorluklar nedeniyle altyapısından yetişen oyunculara güvenmeye devam ediyor. Bu sezon dikkat çeken genç yeteneklerden Juanlu ve Isaac Romero, Zorrilla Stadyumu’nda Valladolid’i yıkan isimler oldu. Juanlu, henüz 5. dakikada Vargas’ın uzun pasıyla ceza sahasına girerek Candela’nın müdahalesiyle yön değiştiren şutuyla skoru açtı. 19. dakikada ise göğsüyle yaptığı mükemmel kontrol sonrası Hein’in kurtarışına ve direğe rağmen fileleri havalandırmayı başardı.

VALLADOLİD DİBE VURDU

Valladolid, teknik direktör değişikliklerine rağmen toparlanamıyor. Pezzolano’nun ardından göreve gelen Cocca da takımı çıkışa geçiremedi. Ev sahibi ekip, ilk yarıda etkisiz bir futbol sergilese de Latasa’nın kafa vuruşuyla gole yaklaştı. Ancak Sevilla savunması ve kaleci Nyland geçit vermedi.

İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Sevilla, ikinci yarıya da etkili başladı. Isaac Romero, Valladolid savunmasının hatasını affetmeyerek ceza sahası dışından mükemmel bir şutla farkı üçe çıkardı. Valladolid, Anuar ile farkı azaltma fırsatı yakalasa da Pedrosa’nın müdahalesiyle pozisyon sonuçsuz kaldı.

Sevilla, maçı hız kesmeden sürdürdü. 78. dakikada Lukébakio’nun başlattığı hızlı atakta Juanlu kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü atarak maçı noktaladı. Bu sonuçla Sevilla, Avrupa potasına bir adım daha yaklaştı.