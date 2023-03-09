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  • Fenerbahçe taraftarı İspanya'dan Hükümeti istifaya çağırdı. Sevilla'da 'İstifa ulan' protestosu

Fenerbahçe taraftarı İspanya'dan Hükümeti istifaya çağırdı. Sevilla'da 'İstifa ulan' protestosu

Fenerbahçe'nin UEFA maçı öncesinde Sarı Lacivertli taraftarlar Sevilla sokaklarında "Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu, istifa ulan!” diye bağırdı.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 21:41
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Sevilla'da Fenerbahçe'den 'İstifa ulan' tezahüratları

Fenerbahçe taraftarı İspanya'dan Hükümeti istifaya çağırdı. Sevilla'da 'İstifa ulan' protestosu
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Statlarda başlayan "Hükümet istifa" sloganları bu kez Türkiye dışına taştı.

Fenerbahçe taraftarı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında karşılaşacakları Sevilla maçı öncesi hükümeti protesto etti.

Sarı - Lacivertliler Sevilla caddelerinde “Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu, istifa ulan!” diye tempo tuttu.

Fenerbahçe taraftarı ayrıca "Hükümet istifa" protestosunda da bulundu.

MAÇ SAAT 23.00'TE
Fenerbahçe bu gece İspanya ekibi Sevilla’yla karşılaşacak.

Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu’nda saat 23.00’te başlayacak mücadelede Fransa Futbol Federasyonu’ndan François Letexier düdük çalacak.

Mücadele öncesinde Avrupa’nın birçok ülkesinden takımlarını desteklemek için Sevilla’ya giden sarı-lacivertli taraftarlar, Katedral Meydanı’nda bir araya geldi.

Fenerbahçeliler, ilk olarak iki hafta önceki Konyaspor maçında attığı sloganı Sevilla’da da attı: “Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu, istifa ulan!”


 

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