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Sevilla'da Marcao şoku

La Liga ekibi Sevilla, Galatasaray'dan transfer ettiği Brezilyalı stoper Marcao'nun sakatlığı sebebiyle Dünya Kupası sonrasına kadar forma giyemeyeceğini açıkladı.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 19:16
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Sevilla'da forma giyen Marcao sakatlığı dolayısıyla Dünya Kupası'nın sonrasına kadar forma giyemeyecek

Sevilla'da Marcao şoku
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Sevilla, Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ilk devresinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Brezilyalı stoper Marcao'nun, Dünya Kupası sonrasına kadar forma giyemeyeceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun sağ bacağında lif yırtılması olduğu belirtilerek, "Marcao'nun sağ bacağının biseps femorisinde fibriller yırtılması yaşandı. Oyuncu, Dünya Kupası sonrasına kadar forma giyemeyecek." ifadelerine yer verildi.

Marcao, Ağustos ayında da bir sakatlık geçirmişti ve tedavisinin ardından yeniden yeşil sahalara dönmüştü.

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