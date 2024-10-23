Sevilla'da hedef Gray

Sevilla FC, Tottenham Hotspur'un genç orta saha oyuncusu Archie Gray'i kadrosuna katma planları yapıyor. 18 yaşındaki yetenekli futbolcu, yaz transfer döneminde Tottenham'a 40 milyon euroya imza atmıştı ancak Premier Lig'de fazla forma şansı bulamadı. Sadece dört maçta toplam 33 dakika süre alan Gray, İngiltere Milli Takımı'na seçilmiş olmasına rağmen henüz istenilen seviyede oynamıyor.

Transfer Döneminde Hedef Gray

Tottenham’da Angelos Postecoglou’nun fazla şans vermediği Gray, Sevilla'nın radarına girdi. İspanyol ekibi, Gray'i Ocak transfer döneminde kiralamayı planlıyor. Gray'in Tottenham ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ancak Sevilla, oyuncuya olan ilgisini sürdürüyor.