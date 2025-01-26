Sevimli dostları ona, o da onlara hayat oldu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan Nurhayat Aslanoğlu, 6 yıl önce çocukluk hayalini gerçekleştirerek evinin önüne hayvan barınağı inşa etti. Sokakta bulduğu yaralı ve hasta köpeklere sahip çıkan Aslanoğlu, can dostlarına, onlar da ona adeta Nur'hayat" oldu.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Gürbulak mahallesinde yaşayan Nurhayat Aslanoğlu (65), yaklaşık 6 yıl önce çocukluk hayalini gerçekleştirmek için evinin önünde barınak inşaatına başladı. 3 çocuk sahibi Aslanoğlu, eşinin vefatının ardından tek başına yaşadığı evinin önündeki bir dönümlük araziye yaptığı barınakta yaralı ve sokağa terk edilen köpeklere sahip çıktı. Kulakları kesilip sokağa bırakılan, kaza sonrası ayağı kesilen, görmeyen, duymayan ve sokağa terk edilen 35 köpeğe barınağını açan Aslanoğlu, kazandığı bütün parayı ise köpeklerin bakımına ayırdı. Sabahın erken saatlerinde kalkarak can dostu dediği köpeklere kahvaltısını hazırlayan Aslanoğlu, hayatının geri kalanını sokak hayvanlarına adadı. Sevimli dostlara Nur'hayat" olan Aslanoğlu, "Benim kendi köpeklerim vardı. Daha sonradan hep barınak hayalim vardı. Kendim için barınak yaptım. Burada sakat hayvanlarımız var. Onlarla ilgileniyoruz. Bu benim çocukluk hayalimdi. Şimdiye kısmetmiş demek ki" dedi.

HEPSİNİN AYRI HİKAYESİ VAR

Barınağındaki her canlının bir hikayesi olduğunu belirten Aslanoğlu, "Bacağı kesik olan, dövüştürülmüş kulağı kesilmiş bir köpeğimiz var. Kendi köpeklerimi sahiplendirmeyeceğim ama sokakta bulduğumuz köpekleri sahiplendirebiliriz. Göremeyen bir köpeğimiz var. Araba çarpmış tedavi altında olan bir köpeğimiz var. Benim kendi köpeklerimin yaş ortalaması 18 oldu. Köpek için büyük bir yaş. Kendi imkanlarımızla bakmaya çalışıyorum. Ortahisar Belediyesi mama fabrikası açtı. Bugüne kadar mamaları kendim karşılıyordum. Ama şimdi inşallah belediye ile yaptığımız işbirliği ile mamalarını belediye verdiğinde benim yüküm biraz azalacak. Aynı zamanda çalışıyorum. Sabah 3'te kalkıyorum. Et veya tavuk pişirip mamalarına katıyorum. Sadece mama yiyemiyorlar. Onları öyle alıştırdım. Bu işler zevkle yapınca zor olmuyor. Ben biraz da bu canlıları sahiplendirmeye karşıyım. Eğer insan sadece köpeğim olsun diye sahipleniyorsa bu yanlış bir şey. Hayvan sevgisi varsa sahiplensinler" şeklinde konuştu.

"BENİ YANGINDAN KURTARDI, ONA CAN BORÇLUYUM"

İstanbul'da sokağa terk edilen bir köpeğe evini açan ve o köpeğin kendisini yangından kurtardığını kaydeden Aslanoğlu, "Herkes genellikle erkek köpek istiyor. Ama yanlış. Bence dişi köpek daha sadık ve temiz. Çevremdeki insanlar ilk başta kabullenemediler. Ama sonradan alıştılar. Çocuklarım var ama şuan yalnız yaşıyorum. Bunlar bana dost ve arkadaş oldular. Herkesin birer can sahiplenmesini cani gönülden isterim. İnsan yalnız olunca psikolojik bunalıma giriyor. Ama canlar olunca öyle bir şey olmuyor. Keşke imkanım olsa barınağımı büyütebilsem. Daha fazla can bakmayı isterim. Çocukluktan beri bir çiftlik hayalim vardı. Fare hariç bütün hayvanları bakmak istiyorum. Ama şimdi sadece kedi ve köpeklerimiz var. Evimde şuan baktığım sevimi dostum İstanbul'da sağır ve astımlı bir köpekti. Sanırım oradaki petshoplar onu dışarıya attılar. Benim yanıma ölmek üzereyken geldi. Ama çok akıllı ve sadık. Beni yangından kurtaran bir köpek. Ona minnet borçluyum. Eşim yeni ölmüştü. Köpeklere yemek pişiriyordum. O arada uyumuşum. Yanıma gelerek burnu ile sürekli bana vurunca önce tuvaleti geldiğini düşündüm. Pek uyanamadım. Daha sonra hızlı vurmaya başladı. Uyandığımda duman bulutunun içindeydim. Aklıma ocaktaki yemek geldi. Tencere alevlendi. Son anda tencereyi dışarıya atarak kurtuldum. 15 yaşında oldu. Yaşlandığı için üzülüyorum" ifadelerini kullandı.