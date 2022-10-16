Sevimli dostlarımızdan maalesef kötü haber

Köpeklerden insana geçen geçen en ciddi hastalık kuduz. Köpek ısırıkları ciddi kanamaya ve şoka neden olabildiği gibi, mikrop da kapılabiliyor. Kuduz virüsü bulaşan hayvan ya da insanlar da saldırganlaşabiliyor. Ancak tedbir alındığında bu durum söz konusu değil. Diğer hastalıklar ise şöyle:

Toksokariazis



Dünyada özellikle ılıman ve tropikal iklimlimin olduğu bölgelerde görülüyor. İnsanlara bulaşması genellikle embriyonlu Toxocara yumurtaları ile kontamine olmuş toprakla temas, enfekte evcil kedi ve köpek besleme veya kontamine olmuş yiyecek ve içeceklerin tüketilmesiyle gerçekleşiyor.

Kancalı kurt



Köpek dışkısıyla kirlenmiş toprak üstünde çıplak ayakla yürümek köpek kancalı kurt enfestasyonuna yol açabiliyor. Yumurtalar havadan solunum yoluyla da yutulabiliyor.

Campylobacter

Campylobacter cinsi insanlarda bağırsak ve bağırsak dışı enfeksiyonlara neden oluyor. C.upsaliensis enfeksiyonları sağlıklı veya hasta köpeklere temas sonucu ortaya çıkar. İnsanlar arasında fekal-oral yolla geçiş mümkün olmakla birlikte, bu yolla geçiş oranı daha düşük.

Giardiyaz

Dünya genelinde insanlarda en yaygın bağırsak paraziti. İnce bağırsağın üst kısmında mukozaya tutunarak yaşıyor. Zaman zaman safra kesesi ve safra yolunda bulunabiliyorlar. Bulaşma olasılığı şehir sularında daha yaygın…



Kist hidatik

Köpeklerden kaynaklanan kurtçuk yumurtalarının yutulması sonucu meydana gelen ciddi bir hastalık. Bulaşması dört yolla gerçekleşiyor.

Enfekte dışkının gıda ve suya bulaşarak sindirim yoluyla alınması, enfetkte toprak veya kumlarda çocuk bahçesinde oynayan çocukların ellerini kirleterek ağız yoluyla alması,

köpeklerin şeritleri dışkılaması ile anüslerini kirletmeleri ve yumurtaların bu yolla köpeğin tüylerine bulaşması,

köpek tüylerinin insanların ve çocukların okşayarak ellerini yıkamadan ağızlarına götürmesi…

Leptospiroz

Taşıyıcı hayvanlar, yavru iken enfekte olur ve yaşamları boyunca idrarla leptospira yayarlar. İnsanlara bulaşma hasta hayvanların vücut sıvıları (tükürük, plasenta, amniyon sıvısı gibi) yollarla olabilir, enfekte dokular da bulaş kaynağı olabilir.

Pasteurella

Genellikle trakeabronşit, pnömoni, akciğer apsesi gibi iltihabi hastalıklara neden oluyor.Kriptosporidyoz

Kriptosporidyum parazitinin neden olduğu bir ishal hastalığı olup, bağırsakta enfeksiyona neden oluyor. Kriptosporidyum hominis denilen türlerinin insanlarda enfeksiyona neden olduğu sanılıyor.