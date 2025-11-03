Kimileri anında tanıyor, kimileri ise zorlanıyor. Milyonlarca takipçili ünlüler, paylaşımlarıyla gündemi meşgul ediyor.
Sevimli köpekle oynayan bu çocuk Türkiye’nin en ünlü oyuncusu! Eşref Rüya’nın ağır abisi kim?
Birçok sektörden tanınan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarında nostaljik fotoğraflar paylaşarak hayranlarını şaşırtıyor. 7’den 70’e herkesin sevdiği bu yıldızı çocukluk fotoğrafından tanıyabilecek misiniz?Taner Yener
Çocukluk fotoğrafları paylaşma modası hiç bitmiyor. Oyuncular ve şarkıcılar, en özel karelerini takipçileriyle buluşturuyor.
Bu isimlerden biri, şu an 35 yaşındaki mega yıldız bir oyuncu. Kim olduğunu duyunca şaşıracaksınız...
Fotoğraftaki bu erkek çocuğunun, Kanal D’nin reyting bombası Eşref Rüya’nın yıldızı Çağatay Ulusoy olduğu ortaya çıkınca herkes şoke oldu.
ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?
Çağatay Ulusoy 23 Eylül 1990’da İstanbul’da doğan Türk oyuncu ve modeldir. 2025’te Bulgaristan vatandaşlığı aldı.
2010’da Best Model of Turkey birincisi olduktan sonra, 2011’de Adını Feriha Koydum dizisiyle oyunculuğa adım attı.
2013-2015 arası Medcezir’de Yaman Koper rolüyle parladı. 2016’da İçerde’de Aras Bulut İynemli’yle başrol paylaştı. 2018’de Netflix’in Hakan: Muhafız’ında oynadı.
Anne tarafı Boşnak, baba tarafı Bulgaristan göçmeni kökenlidir. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri Bölümü’nden mezun oldu; Ayla Algan’dan oyunculuk eğitimi aldı.
İlk rolü, 2011’de Show TV’de başlayan Adını Feriha Koydum’daki Emir Sarrafoğlu’dur.
Dizi, 2 sezon 67 bölüm sürdü ve büyük başarı elde etti. Diziye paralel 2011’de Anadolu Kartalları filminde Üsteğmen Ahmet Onur’u canlandırdı. Film, 1.195.129 izleyiciye ulaştı.
Hazal Kaya’nın ayrılıp Feriha’nın ölmesiyle dizi, “Adını Feriha Koydum: Emir’in Yolu” adıyla yeni oyuncularla devam etti.Eleştiriler üzerine “Emir’in Yolu” adını aldı; konu tamamen değişti, 13 bölüm yayınlandı.
Ay Yapım imzalı, Ece Yörenç senaryolu, 2013-2015’te Star TV’de yayınlanan The O.C. uyarlaması Medcezir’de Serenay Sarıkaya’yla başrol oynadı.
Dizi, 2 sezon 77 bölüm sürdü ve reytinglerde zirveye yerleşti.2015’te Leyla Lydia Tuğutlu’yla Delibal filminde Barış Ayaz’ı canlandırdı; film 1.465.092 izleyici topladı.
2016’da Colin's’in reklam yüzü oldu; Taylor Marie Hill’le Bize Uyar filminde rol aldı.
Ay Yapım yapımı, 2016-2017’de Show TV’de yayınlanan İçerde’de 39 bölüm Sarp Yılmaz’ı oynadı; Aras Bulut İynemli’yle başrolü paylaştı.
2018-2020 arası Netflix’in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız’da 4 sezon 32 bölüm Hakan Demir’i canlandırdı. Her bölüm 15 milyondan fazla izlendi.
2021’de BluTV’de Yeşilçam’da Semih Ateş’i, Netflix’te Kağıttan Hayatlar’da Mehmet’i oynadı.2023’te Netflix’te Terzi’de Peyami’yi, 2024’te Gaddar’da Dağhan’ı canlandırdı.
2025 Mart’tan beri Kanal D’de Eşref Rüya’da “Eşref Tek” başrolünde.Haziran 2025’te Bulgaristan vatandaşlığı aldı.
2024 sonundan beri Kübra’daki partneri Aslıhan Malbora ile ilişki yaşıyor.
22 Haziran 2025’te Bulgaristan vatandaşlığı duyuruldu.
FİLMOGRAFİSİ
Televizyon
• 2011-2012: Adını Feriha Koydum - Emir Sarrafoğlu (Başrol, Show TV)
• 2012: Adını Feriha Koydum: Emir’in Yolu
• 2013-2015: Medcezir - Yaman Koper (Star TV)
• 2016-2017: İçerde - Sarp Yılmaz (Show TV)
• 2020: Menajerimi Ara - Kendisi (Konuk, Star TV)
• 2024: Gaddar - Dağhan Yalçın (Başrol, FOX/NOW)
• 2025-günümüz: Eşref Rüya - Eşref Tek (Kanal D)
İNTERNET DİZİ VE FİLMLERİ
• 2018-2020: Hakan: Muhafız - Hakan Demir / Muhafız (Başrol, Netflix)
• 2021: Kağıttan Hayatlar - Mehmet (Netflix)
• 2021: Yeşilçam - Semih Ateş (BluTV)
• 2023: Terzi - Peyami Dokumacı (Netflix)
• 2024: Kübra - Gökhan Şahinoğlu / Semavi (Netflix)
• 2024: Tam Bir Centilmen - Saygın (Netflix)
SİNEMA
• 2010: Recep İvedik 3 - Dansçı (Figüran, Yönetmen: Togan Gökbakar)
• 2011: Anadolu Kartalları - Ahmet Onur (Başrol, Yönetmen: Ömer Vargı)
• 2015: Delibal - Barış Ayaz (Yönetmen: Ali Bilgin)
• 2025: Uykucu - Ferman (Yönetmen: Can Ulkay)
KISA FİLM
• 2021: Birdie - Kısa film (Yönetmen / Senarist)
REKLAM
• 2016: Colin's - Kıyafet
Ulusoy'ın başrolünü oynadığı "Uykucu" filminin İstanbul galasına, 6.1 büyüklüğündeki Balıkesir depremi damga vurmuştu
Başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy'un "Biz zanaatkarız." polemik sözleri ve deprem anındaki şaşkınlığı gecenin en çok konuşulanları oldu.
Elçin Sangu ve Çağatay Ulusoy, "Uykucu" filminin galasında bir araya geldi. Gala esnasında Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çağatay Ulusoy'un depreme verdiği tepki dikkatleri üzerine çekti.
Yönetmenliğini Can Ulkay'ın üstlendiği, başrollerini Çağatay Ulusoy, Elçin Sangu ve Barış Falay'ın paylaştığı "Uykucu" filminin özel gösterimi, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.
Gala gecesinde film ekibinin yanı sıra pek çok tanınmış sima da hazır bulundu. Çağatay Ulusoy, gecenin en dikkat çeken isimlerindendi.
"Oyunculuk kutsal mı değil mi?" tartışmasına ilişkin olarak, "Biz zanaatkarız. Ben o kadarda kutsal bir şey yaptığımı düşünmüyorum." açıklamasını yapan ünlü oyuncu, filmi izledikten sonra salondan ayrılmak üzereyken Balıkesir merkezli deprem haberini aldı.
Salondan çıkış anında deprem olduğunu öğrenen Çağatay Ulusoy, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ulusoy, "Deprem olmuş ya" sözleriyle korumaları eşliğinde hızla mekandan ayrıldı.
27 Ekim 2025 akşamı, İstanbul'dan da hissedilen Balıkesir'deki 6.1 büyüklüğündeki deprem, bölgede paniğe neden olmuştu.