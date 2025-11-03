Yeniçağ Gazetesi
03 Kasım 2025 Pazartesi
İstanbul 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Sevimli köpekle oynayan bu çocuk Türkiye’nin en ünlü oyuncusu! Eşref Rüya’nın ağır abisi kim?

Sevimli köpekle oynayan bu çocuk Türkiye’nin en ünlü oyuncusu! Eşref Rüya’nın ağır abisi kim?

Birçok sektörden tanınan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarında nostaljik fotoğraflar paylaşarak hayranlarını şaşırtıyor. 7’den 70’e herkesin sevdiği bu yıldızı çocukluk fotoğrafından tanıyabilecek misiniz?

Taner Yener Taner Yener
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Sevimli köpekle oynayan bu çocuk Türkiye’nin en ünlü oyuncusu! Eşref Rüya’nın ağır abisi kim? - Resim: 1

Kimileri anında tanıyor, kimileri ise zorlanıyor. Milyonlarca takipçili ünlüler, paylaşımlarıyla gündemi meşgul ediyor.

1 38
Sevimli köpekle oynayan bu çocuk Türkiye’nin en ünlü oyuncusu! Eşref Rüya’nın ağır abisi kim? - Resim: 2

Çocukluk fotoğrafları paylaşma modası hiç bitmiyor. Oyuncular ve şarkıcılar, en özel karelerini takipçileriyle buluşturuyor.

2 38
Sevimli köpekle oynayan bu çocuk Türkiye’nin en ünlü oyuncusu! Eşref Rüya’nın ağır abisi kim? - Resim: 3

Bu isimlerden biri, şu an 35 yaşındaki mega yıldız bir oyuncu. Kim olduğunu duyunca şaşıracaksınız...

3 38
Sevimli köpekle oynayan bu çocuk Türkiye’nin en ünlü oyuncusu! Eşref Rüya’nın ağır abisi kim? - Resim: 4

Fotoğraftaki bu erkek çocuğunun, Kanal D’nin reyting bombası Eşref Rüya’nın yıldızı Çağatay Ulusoy olduğu ortaya çıkınca herkes şoke oldu.

4 38
Sevimli köpekle oynayan bu çocuk Türkiye’nin en ünlü oyuncusu! Eşref Rüya’nın ağır abisi kim? - Resim: 5

ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?

Çağatay Ulusoy 23 Eylül 1990’da İstanbul’da doğan Türk oyuncu ve modeldir. 2025’te Bulgaristan vatandaşlığı aldı.

5 38
Sevimli köpekle oynayan bu çocuk Türkiye’nin en ünlü oyuncusu! Eşref Rüya’nın ağır abisi kim? - Resim: 6

2010’da Best Model of Turkey birincisi olduktan sonra, 2011’de Adını Feriha Koydum dizisiyle oyunculuğa adım attı.

6 38
Sevimli köpekle oynayan bu çocuk Türkiye’nin en ünlü oyuncusu! Eşref Rüya’nın ağır abisi kim? - Resim: 7

2013-2015 arası Medcezir’de Yaman Koper rolüyle parladı. 2016’da İçerde’de Aras Bulut İynemli’yle başrol paylaştı. 2018’de Netflix’in Hakan: Muhafız’ında oynadı.

7 38
Sevimli köpekle oynayan bu çocuk Türkiye’nin en ünlü oyuncusu! Eşref Rüya’nın ağır abisi kim? - Resim: 8

Anne tarafı Boşnak, baba tarafı Bulgaristan göçmeni kökenlidir. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri Bölümü’nden mezun oldu; Ayla Algan’dan oyunculuk eğitimi aldı.

8 38
Sevimli köpekle oynayan bu çocuk Türkiye’nin en ünlü oyuncusu! Eşref Rüya’nın ağır abisi kim? - Resim: 9

İlk rolü, 2011’de Show TV’de başlayan Adını Feriha Koydum’daki Emir Sarrafoğlu’dur.

9 38
Sevimli köpekle oynayan bu çocuk Türkiye’nin en ünlü oyuncusu! Eşref Rüya’nın ağır abisi kim? - Resim: 10

Dizi, 2 sezon 67 bölüm sürdü ve büyük başarı elde etti. Diziye paralel 2011’de Anadolu Kartalları filminde Üsteğmen Ahmet Onur’u canlandırdı. Film, 1.195.129 izleyiciye ulaştı.

10 38
Sevimli köpekle oynayan bu çocuk Türkiye’nin en ünlü oyuncusu! Eşref Rüya’nın ağır abisi kim? - Resim: 11

Hazal Kaya’nın ayrılıp Feriha’nın ölmesiyle dizi, “Adını Feriha Koydum: Emir’in Yolu” adıyla yeni oyuncularla devam etti.Eleştiriler üzerine “Emir’in Yolu” adını aldı; konu tamamen değişti, 13 bölüm yayınlandı.

11 38
Sevimli köpekle oynayan bu çocuk Türkiye’nin en ünlü oyuncusu! Eşref Rüya’nın ağır abisi kim? - Resim: 12

Ay Yapım imzalı, Ece Yörenç senaryolu, 2013-2015’te Star TV’de yayınlanan The O.C. uyarlaması Medcezir’de Serenay Sarıkaya’yla başrol oynadı.

12 38
Sevimli köpekle oynayan bu çocuk Türkiye’nin en ünlü oyuncusu! Eşref Rüya’nın ağır abisi kim? - Resim: 13

Dizi, 2 sezon 77 bölüm sürdü ve reytinglerde zirveye yerleşti.2015’te Leyla Lydia Tuğutlu’yla Delibal filminde Barış Ayaz’ı canlandırdı; film 1.465.092 izleyici topladı.

13 38
Sevimli köpekle oynayan bu çocuk Türkiye’nin en ünlü oyuncusu! Eşref Rüya’nın ağır abisi kim? - Resim: 14

2016’da Colin's’in reklam yüzü oldu; Taylor Marie Hill’le Bize Uyar filminde rol aldı.

14 38
Sevimli köpekle oynayan bu çocuk Türkiye’nin en ünlü oyuncusu! Eşref Rüya’nın ağır abisi kim? - Resim: 15

Ay Yapım yapımı, 2016-2017’de Show TV’de yayınlanan İçerde’de 39 bölüm Sarp Yılmaz’ı oynadı; Aras Bulut İynemli’yle başrolü paylaştı.

15 38
Sevimli köpekle oynayan bu çocuk Türkiye’nin en ünlü oyuncusu! Eşref Rüya’nın ağır abisi kim? - Resim: 16

2018-2020 arası Netflix’in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız’da 4 sezon 32 bölüm Hakan Demir’i canlandırdı. Her bölüm 15 milyondan fazla izlendi.

16 38
Sevimli köpekle oynayan bu çocuk Türkiye’nin en ünlü oyuncusu! Eşref Rüya’nın ağır abisi kim? - Resim: 17

2021’de BluTV’de Yeşilçam’da Semih Ateş’i, Netflix’te Kağıttan Hayatlar’da Mehmet’i oynadı.2023’te Netflix’te Terzi’de Peyami’yi, 2024’te Gaddar’da Dağhan’ı canlandırdı.

17 38
Sevimli köpekle oynayan bu çocuk Türkiye’nin en ünlü oyuncusu! Eşref Rüya’nın ağır abisi kim? - Resim: 18

2025 Mart’tan beri Kanal D’de Eşref Rüya’da “Eşref Tek” başrolünde.Haziran 2025’te Bulgaristan vatandaşlığı aldı.

18 38
Sevimli köpekle oynayan bu çocuk Türkiye’nin en ünlü oyuncusu! Eşref Rüya’nın ağır abisi kim? - Resim: 19

2024 sonundan beri Kübra’daki partneri Aslıhan Malbora ile ilişki yaşıyor.

19 38
Sevimli köpekle oynayan bu çocuk Türkiye’nin en ünlü oyuncusu! Eşref Rüya’nın ağır abisi kim? - Resim: 20

22 Haziran 2025’te Bulgaristan vatandaşlığı duyuruldu.

20 38
Sevimli köpekle oynayan bu çocuk Türkiye’nin en ünlü oyuncusu! Eşref Rüya’nın ağır abisi kim? - Resim: 21

FİLMOGRAFİSİ

Televizyon

• 2011-2012: Adını Feriha Koydum - Emir Sarrafoğlu (Başrol, Show TV)

• 2012: Adını Feriha Koydum: Emir’in Yolu

21 38
Sevimli köpekle oynayan bu çocuk Türkiye’nin en ünlü oyuncusu! Eşref Rüya’nın ağır abisi kim? - Resim: 22

• 2013-2015: Medcezir - Yaman Koper (Star TV)

• 2016-2017: İçerde - Sarp Yılmaz (Show TV)

22 38
Sevimli köpekle oynayan bu çocuk Türkiye’nin en ünlü oyuncusu! Eşref Rüya’nın ağır abisi kim? - Resim: 23

• 2020: Menajerimi Ara - Kendisi (Konuk, Star TV)

• 2024: Gaddar - Dağhan Yalçın (Başrol, FOX/NOW)

• 2025-günümüz: Eşref Rüya - Eşref Tek (Kanal D)

23 38
Sevimli köpekle oynayan bu çocuk Türkiye’nin en ünlü oyuncusu! Eşref Rüya’nın ağır abisi kim? - Resim: 24

İNTERNET DİZİ VE FİLMLERİ

• 2018-2020: Hakan: Muhafız - Hakan Demir / Muhafız (Başrol, Netflix)

• 2021: Kağıttan Hayatlar - Mehmet (Netflix)

24 38
Sevimli köpekle oynayan bu çocuk Türkiye’nin en ünlü oyuncusu! Eşref Rüya’nın ağır abisi kim? - Resim: 25

• 2021: Yeşilçam - Semih Ateş (BluTV)

• 2023: Terzi - Peyami Dokumacı (Netflix)

25 38
Sevimli köpekle oynayan bu çocuk Türkiye’nin en ünlü oyuncusu! Eşref Rüya’nın ağır abisi kim? - Resim: 26

• 2024: Kübra - Gökhan Şahinoğlu / Semavi (Netflix)

• 2024: Tam Bir Centilmen - Saygın (Netflix)

26 38
Sevimli köpekle oynayan bu çocuk Türkiye’nin en ünlü oyuncusu! Eşref Rüya’nın ağır abisi kim? - Resim: 27

SİNEMA

• 2010: Recep İvedik 3 - Dansçı (Figüran, Yönetmen: Togan Gökbakar)

• 2011: Anadolu Kartalları - Ahmet Onur (Başrol, Yönetmen: Ömer Vargı)

27 38
Sevimli köpekle oynayan bu çocuk Türkiye’nin en ünlü oyuncusu! Eşref Rüya’nın ağır abisi kim? - Resim: 28

• 2015: Delibal - Barış Ayaz (Yönetmen: Ali Bilgin)

• 2025: Uykucu - Ferman (Yönetmen: Can Ulkay)

28 38
Sevimli köpekle oynayan bu çocuk Türkiye’nin en ünlü oyuncusu! Eşref Rüya’nın ağır abisi kim? - Resim: 29

KISA FİLM

• 2021: Birdie - Kısa film (Yönetmen / Senarist)

29 38
Sevimli köpekle oynayan bu çocuk Türkiye’nin en ünlü oyuncusu! Eşref Rüya’nın ağır abisi kim? - Resim: 30

REKLAM

• 2016: Colin's - Kıyafet

30 38
Sevimli köpekle oynayan bu çocuk Türkiye’nin en ünlü oyuncusu! Eşref Rüya’nın ağır abisi kim? - Resim: 31

Ulusoy'ın başrolünü oynadığı "Uykucu" filminin İstanbul galasına, 6.1 büyüklüğündeki Balıkesir depremi damga vurmuştu

31 38
Sevimli köpekle oynayan bu çocuk Türkiye’nin en ünlü oyuncusu! Eşref Rüya’nın ağır abisi kim? - Resim: 32

Başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy'un "Biz zanaatkarız." polemik sözleri ve deprem anındaki şaşkınlığı gecenin en çok konuşulanları oldu.

32 38
Sevimli köpekle oynayan bu çocuk Türkiye’nin en ünlü oyuncusu! Eşref Rüya’nın ağır abisi kim? - Resim: 33

Elçin Sangu ve Çağatay Ulusoy, "Uykucu" filminin galasında bir araya geldi. Gala esnasında Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çağatay Ulusoy'un depreme verdiği tepki dikkatleri üzerine çekti.

33 38
Sevimli köpekle oynayan bu çocuk Türkiye’nin en ünlü oyuncusu! Eşref Rüya’nın ağır abisi kim? - Resim: 34

Yönetmenliğini Can Ulkay'ın üstlendiği, başrollerini Çağatay Ulusoy, Elçin Sangu ve Barış Falay'ın paylaştığı "Uykucu" filminin özel gösterimi, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

34 38
Sevimli köpekle oynayan bu çocuk Türkiye’nin en ünlü oyuncusu! Eşref Rüya’nın ağır abisi kim? - Resim: 35

Gala gecesinde film ekibinin yanı sıra pek çok tanınmış sima da hazır bulundu. Çağatay Ulusoy, gecenin en dikkat çeken isimlerindendi.

35 38
Sevimli köpekle oynayan bu çocuk Türkiye’nin en ünlü oyuncusu! Eşref Rüya’nın ağır abisi kim? - Resim: 36

"Oyunculuk kutsal mı değil mi?" tartışmasına ilişkin olarak, "Biz zanaatkarız. Ben o kadarda kutsal bir şey yaptığımı düşünmüyorum." açıklamasını yapan ünlü oyuncu, filmi izledikten sonra salondan ayrılmak üzereyken Balıkesir merkezli deprem haberini aldı.

36 38
Sevimli köpekle oynayan bu çocuk Türkiye’nin en ünlü oyuncusu! Eşref Rüya’nın ağır abisi kim? - Resim: 37

Salondan çıkış anında deprem olduğunu öğrenen Çağatay Ulusoy, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ulusoy, "Deprem olmuş ya" sözleriyle korumaları eşliğinde hızla mekandan ayrıldı.

37 38
Sevimli köpekle oynayan bu çocuk Türkiye’nin en ünlü oyuncusu! Eşref Rüya’nın ağır abisi kim? - Resim: 38

27 Ekim 2025 akşamı, İstanbul'dan da hissedilen Balıkesir'deki 6.1 büyüklüğündeki deprem, bölgede paniğe neden olmuştu.

38 38
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2025 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro