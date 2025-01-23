Sevimli köpekler ölmüş sahiplerini yedi

Romanya'nın Târgu Jiu kentinde, beş gündür haber alınamayan 34 yaşındaki Anda Sasha adlı kadın, evinde ölü bulundu. Ailesinin endişelenip polise başvurması üzerine, polis ve itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi ve Sasha'nın cansız bedenini yerde buldu. Sasha'nın cesedinin bir kısmının iki pug cinsi köpeği tarafından yenildiği görüldü.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, Sasha'nın ölümünde şiddet izine rastlanmadı. Cesette, ölüm sonrası kanın vücudun alt kısımlarında morluklar tespit edildi. Kesin ölüm nedeni, Gorj Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsiyle belirlenecek. Polis, köpekleri koruma altına alarak Gorj İl Meclisi’ne teslim etti ve olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anda Sasha’nın kız kardeşi Maria Alexandra, sosyal medyada paylaştığı mesajında, "Bir melek daha cennete gitti. Güzel kardeşim artık aramızda değil" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Olay, yerel halkta büyük üzüntüye neden oldu ve Sasha'nın anısına saygı duruşunda bulunuldu. Pug cinsi köpeklerin, sahiplerinin ölümü sonrası açlıktan böyle bir davranışta bulunduğu düşünülüyor.